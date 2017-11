Álvaro: "Que solo un año después me amplíen el contrato dice mucho del Villarreal"

Álvaro González está adquiriendo galones a pasos agigantados. El defensa cántabro del Villarreal CF se ha mosrado este martes "súper orgulloso" por haber prolongado su contrato, que expiraba en 2020, hasta el año 2021. Una ampliación que, según el propio zaguero "dice mucho del Villarreal".

"Que solo un año después te amplíen el contrato dice mucho de este club", ha confesado, añadiendo que “desde que llegué a esta entidad me dijeron que aquí se valora el esfuerzo del día a día. Y que tras el primer año ya me amplíen el contrato quiere decir mucho, tanto de mi trabajo como del club”.

Para el defensa groguet, “es un orgullo seguir más años en este club. Cada jugador tenemos unas virtudes, y yo tengo un carácter especial. Estoy súper orgulloso de poder renovar por una entidad que me lo está dando todo, en la que estoy pudiendo disfrutar del fútbol y sentir”

HA CRECIDO COMO JUGADOR // Álvaro se mostró "agradecido a todos en el club por su comportamiento, al presi, al resto de directivos y de mis compañeros. Desde que llegué me siento como en casa y al Villarreal lo siento de una manera especial. Aquí todo son comodidades en el día a día y el buen clima en el trabajo es lo que hace que todos estemos aquí muy a gusto”. Incluso ha confesado que está sintiendo cómo crece como jugador profesional: “En el Villarreal he regresado a adquirir ese nivel futbolístico que creía que podía dar en un club grande en la élite”.

Y eso que tanto él como el Villarreal arriesgaron, ya que fue contratado el último día del cierre del mercado estival del pasado ejercicio. “Di el paso para venir. El club decidió traerme el último día y también arriesgó. A pesar de llegar de la forma en que llegué, me sentí importante desde el primer día y aquí estoy disfrutando del máximo nivel en el fútbol. Y para mí es dar un paso muy importante en mi carrera”, ha opinado.

EL VESTUARIO DEL VILLARREAL, MUY SANO // Otro de los secretos del buen hacer tanto suyo como del resto del equipo es la calidad humana de sus componentes. “Fui capitán del Espanyol sin venir de la cantera y aquí también me siento con un rol importante. En cada vestuarios cada uno ponemos una cosa, unos la personalidad y la seriedad, otros el buen rollo… Además, el vestuario de Villarreal es muy sano y esto ayuda. Yo tengo una personalidad fuerte pero a la vez son súper enrollado con la gente, a pesar de mi carácter”, argumenta.

MEJORÍA CON CALLEJA // Otro de los temas que ha tratado es el de la mejoría del equipo desde la llegada al banquillo de Javi Calleja. “En cuanto al equipo, tras un inicio flojo de Liga, hemos recuperado nuestro nivel. Ahora somos un equipo fuerte en defensa y que arriesgamos en ataque, ganando en intensidad”, ha reconocido.

El central del Submarino considera que “cada entrenador aporta sus pinceladas. Con Calleja tenemos otras cosas, arriesgamos más y jugamos más. Desde que llegó, del partido de Tel Aviv, hemos mejorado mucho. El equipo ha ido a más y eso reconforta”.

ESPERA JUGAR EN SAN MAMÉS // En lo meramente actual, Álvaro, que arrastra problemas físicos, espera poder estar el próximo domingo en Bilbao. “Sobre mi problema físico, yo creo que podré estar el domingo en San Mamés”, ha indicado, en un encuentro que no será fácil: “Los partidos de San Mamés siempre son intensos. Allí no se negocia ni el trabajo ni el esfuerzo. He jugado muchos partidos allí cuando estaba en el Racing de Santander, y eran derbis, sé lo que se cuece en San Mamés”.

¿PELEAR POR EL CUARTO PUESTO? // Y sobre el objetivo en el campeonato doméstico, Álvar apela al partido a partido. “En cuanto a la competición, la Liga está a un nivel muy alto. Muchos equipos optamos a Europa e incluso a la cuarta plaza. No debemos obsesionarnos, sino pensar en el día a día para intentar estar lo más arriba posible”, ha finalizado.