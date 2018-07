La ambición de Gerard

Gerard Moreno vive por y para el gol. De no ser así, no se entiende cómo solo necesitó tres minutos en su regreso al Villarreal para volver a perforar una meta rival. Su tanto no sirvió para conseguir la victoria en el primer amistoso de la pretemporada contra el Hércules, pero el delantero catalán dejó claro que ha vuelto cargado de ambición para ayudar al equipo de la mejor manera que sabe, que no es otra que anotar goles, en lo que se espera sea una gran campaña para el Submarino, que aspira a cotas muy elevadas tras configurar una plantilla de garantías.

Y debido a ello, Gerard tiene muy claro que van a luchar al máximo por terminar lo más arriba posible, aunque es consciente también del potencial de muchos de los rivales. Pero tiene un deseo, que es intentar clasificarse para la Champions. «Evidentemente es un objetivo muy atractivo, pero a mí no me gusta hablar a largo plazo, sino a corto. No obstante, creo que sería un sueño para todos y un objetivo muy bonito, aunque insisto que debemos trabajar mucho y bien para aspirar a ello», explica.

Pero las opciones de terminar entre los cuatro primeros clasificados se deben, en parte, a la gran plantilla que se está armando, con la llegada de jugadores, en muchos casos, de primer nivel, que han mejorado y mucho el potencial del equipo. «La plantilla es muy competitiva en todas las zonas del campo, desde la portería hasta arriba, pasando por todas las demarcaciones del campo. Creo que tenemos un muy buen plantel, en el que los nuevos tenemos como primera misión adaptarnos. Veo una competencia muy sana entre todos y un gran ambiente en el vestuario, algo que considero muy positivo para poder conseguir lo que nos proponemos», indica.

CAZORLA, UN REFERENTE

Gerard tuvo la oportunidad, en el primer amistoso, de coincidir en el terreno de juego con Cazorla, que volvió a disputar un partido después de un calvario de 21 meses. Y el delantero catalán, después de desear que pueda unirse al proyecto groguet —a la conclusión de la pretemporada decidirán si se incorpora de forma definitiva—, señala: «Para nosotros es un privilegio jugar al lado de Cazorla. Un jugador tan grande como Santi te ayuda tanto dentro como fuera del campo a ser mejor y es un orgullo que esté con nosotros. Deseo que se ponga lo más pronto posible al 100%, puesto que así nos podrá ayudar mucho».

También valora Gerard el arranque de la pretemporada, que para los nuevos es muy importante porque deben «coger los mecanismos de trabajo del entrenador y asimilarlos lo más rápidos posible», aunque en su caso «ya conocía» de su anterior etapa a alguno de los jugadores.

Y tras reconocer que le gusta mucho «el estilo de juego» que propone el Villarreal, el delantero no quiere marcarse ninguna cifra de goles para la temporada. «Voy a intentar ayudar al máximo al equipo y en mi caso debe ser con goles», añade. Lo que está claro es que ha comenzado con muy buen pie en su regreso.