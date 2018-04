Angulo: «Es muy importante que el Peñíscola se mantenga en 1ª»

Muy alegre compareció Marcos Angulo en la rueda de prensa tras ganar (1-0) al Levante. Y es que el Peñíscola RehabMedic acababa de lograr la permanencia que le permitirá jugar, una temporada más, en la élite del fútbol sala.

El entrenador catalán manifestó que era un día «muy complicado». «El Levante es un muy buen equipo y nos dejamos la piel en la pista para ganarle. No ha sido un partido bonito para el espectador, pero lo importante eran los tres puntos para estar matemáticamente salvados», incidió.

EXULTANTE // Respecto al haber logrado la permanencia, afirmó que «solo hay que ver la celebración del final del partido». «Hace seis jornadas que llegué al equipo; parecía muy difícil, pero al final no han sobrado dos encuentros. Es uno de los días más felices de mi vida. Personalmente he ganado muchos títulos, pero la sensación de salvar a un equipo no es la misma, no tengo palabras para describirlo», rubricó.

Angulo finalizó señalando que «lo de esta afición no tiene nombre, es espectacular». «La semana que viene, contra Osasuna, el pabellón tiene que ser una fiesta. La gente tal vez no se da cuenta, pero es muy importante que el Peñíscola se mantenga en Primera y permita al Baix Maestrat tener un equipo en la élite», acabó.