Antonio Martín, nuevo presidente de la ACB

El exjugador de baloncesto Antonio Martín Espina (Madrid, 1966) acaba de ser elegido por unanimidad presidente de la ACB, tras la asamblea de este organismo que se ha celebrado en Barcelona, lo que le convierte en el séptimo mandatario de esta institución y el primer jugador en ostentar el cargo.

El que fue pívot de Estudiantes y Real Madrid, entre otros, y hermano del malogrado Fernando Martín, ha desarrollado su carrera profesional en sectores como el tecnológico, banca y televisión cuando abandonó el baloncesto.Antonio Martín sucede en el cargo a Francisco Roca, que ha ocupado la presidencia desde el 2014 hasta el 2017.

Antonio Novoa fue el primer presidente de la Asociación (3 de marzo de 1982) y tras él llegaron Mariano Jaquotot, Juan Fernández, Evaristo del Río y Eduardo Portela, quien ostenta la presidencia de honor tras ser presidente entre 1990 y el 2013.

Desarrollo de la Liga Endesa

"Es una gran satisfacción haber sido elegido presidente de una organización de la relevancia de la ACB, una competición a la que he visto nacer y crecer durante mi carrera deportiva y profesional y de la que siempre me he sentido parte", ha señalado el nuevo mandatario, en unas declaraciones recogidas en la nota de prensa enviada a los medios por parte de la ACB.

Tras su elección por unanimidad, el nuevo presidente ha agradecido a los clubes "la confianza depositada en mí para el cargo", y ha garantizado que su cometido de forma inmediata se centrará en "trabajar para impulsar el desarrollo de la ACB y la Liga Endesa durante los próximos años".

Con la elección de Antonio Martín, la ACB completa su cúpula después de haber sido designado José Miguel Calleja como Director General el pasado 26 de marzo.

El nuevo presidente de la ACB estuvo 14 años en la elite del baloncesto español, además de contar con 62 veces internacionalidades con España.

Debutó con el Estudiantes en la Liga en la edición 1982-83 y fichó por el Real Madrid, en el que estuvo trece años (hasta 1995), aunque con una salida y retorno tras su aventura americana en el curso 1986-87 en la Universidad de Pepperdine en Estados Unidos.

En su palmarés, cuenta con cinco ligas ACB, cuatro Copas del Rey, una Supercopa, una Euroliga, dos Recopas y una Copa Korac. Mientras, con España, obtuvo el bronce en el Eurobasket de Roma 1991.

Con el Real Madrid, mantuvo su conexión entre las temporada 2005 y 2009, en las que fue el director de la sección de baloncesto.

En el 2010, Antonio Martín asesoró a la ACB en la firma del primer contrato televisivo de gestión global de los derechos internacionales de la competición

Manresa y Breogán, aceptados

El Club Baloncesto Breogán SAD (Cafés Candelas Breogán) y el Bàsquet Manresa SAD (BAXI Manresa) ya son oficialmente clubes ACB y participarán en la Liga Endesa 2018-19, una vez la Asamblea General de la ACB ha aprobado este lunes su admisión como nuevos socios.



Ambos clubes habían conseguido plaza de ascenso desde la LEB Oro en la temporada 2017-18 y presentado la documentación y cantidades necesarias dentro del plazo para su inscripción en la competición, siendo esta analizada favorablemente por los auditores y la propia ACB. Presentados tales estudios a la Asamblea, los clubes han votado de forma unánime su entrada en la Asociación.