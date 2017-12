Asenjo: «Me he acordado de la gente que ha estado conmigo»

Javier Calleja lo anticipó y Sergio Asenjo regresó a la portería del Villarreal al cabo de más de nueve meses, desde aquel fatídico 26 de febrero cuando, en el encuentro frente al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, volvió a sufrir una grave lesión de rodilla que, otra vez, es ya historia.

«La rodilla ha ido muy bien desde el minuto uno. He tenido que parar los dos últimos meses por problemas de espalda, pero a nivel de la rodilla todo ha ido sobre ruedas», explicaba el cancerbero. ¿Qué se le pasó por la cabeza? «Mi mujer, mis padres, mi hermana… me he acordado de toda la gente que ha estado conmigo durante este tiempo. Ha sido mucho trabajo, y en cada una de mis lesiones me ha apoyado en ellos, siempre me ha ido bien», incidió.

Ya en cuanto al análisis del encuentro, Asenjo reconoció que les había «costado crear ocasiones, en la primera parte, porque estaban encerrados, manejando el 1-0 de la ida». «El míster nos ha dado un toque de atención en el descanso y hemos tenido la suerte de que el gol de Cédric [Bakambu] nos ha abierto la eliminatoria muy pronto», matizó. «El resultado era complicado, porque en cualquier jugada podían marcar y eso nos obligaba a hacer tres», consideró. «No queríamos ser una de las sorpresas y hemos hecho un partidazo», aseveró el meta, teniendo en cuenta los reveses de Athletic y Real Sociedad.

Por último, Asenjo destacó al tándem Bakambu-Bacca: «Están en un momento de forma muy alto: nos aportan mucho y ojalá sigan a este ritmo de goles».

Pau Francisco Torres fue uno de los tres chavales del filial del once. «Ha salido todo bien, gracias a la confianza del míster. Pasar nos da más oportunidades, porque Javi [Calleja] ha estado con nosotros y confía en la cantera», refrendó. «Nos había advertido de lo que pasó ayer [miércoles], así que estábamos concentrados, conscientes de que teníamos que ganar por dos goles. Sabíamos que no podíamos conceder goles para estar más tranquilos a la hora de remontar la eliminatoria», afirmó el vila-realense.