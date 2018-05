Asenjo: 'Ojalá Cazorla pueda quedarse con nosotros'

Sergio Asenjo, portero del Villarreal, ha analizado la presencia de Santi Cazorla en la pretemporada del conjunto amarillo, con vistas a su posible incorporación a la plantilla en caso de que supere su lesión. Esto es lo que ha confesado al respecto: "El pasado verano nos encontramos los dos en Mallorca, yo en mi luna de miel y él pasando unos días, y no parecíamos futbolistas por nuestras lesiones. Estoy muy contento de que venga y ojalá se pueda quedar con nosotros".

El guardameta también avala la continuidad de Calleja: "El grupo no tenía ninguna duda, se ha implicado muchísimo con nosotros, nos transmitió su confianza y hemos aprobado la temporada con sobresaliente". Y es que el palentino valora campaña recién concluida como "para enmarcar. Durante el año ha habido críticas, pero al final volvemos a estar ahí pese a que no ha sido nada fácil. El equipo ha sacado el carácter y ha tirado adelante".

Sobre su situación personal, no puede ocultar su satisfacción: "Si me dicen en septiembre que iba a acabar así no me lo hubiera imaginado. Estoy muy contento a nivel personal de cómo ha acabado el año". La única asignatura pendiente ha sido su no convocatoria con la selección española para jugar el Mundial: "Me hubiera hecho ilusión, pero hay que respetar al seleccionador, estoy muy contento de lo que he conseguido y de haber estado en las quinielas".