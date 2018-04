Asenjo: «Para estar en Europa tenemos que salir a morder y no a especular»

Dentro de la mala imagen que ofreció el Villarreal en el último encuentro de Liga frente al Athletic Club solo la actuación de Sergio Asenjo se salió de la mediocridad general. Las grandísimas intervenciones del palentino mantuvieron en pie —hasta el tercer gol de los vascos— las escasas opciones de los amarillos para evitar la última derrota. Sin embargo, el guardameta no elude hacer de portavoz de la autocrítica por los últimos marcadores adversos que han complicado en exceso el objetivo de acabar la Liga en las plazas europeas.

Asenjo apunta que el Submarino debe dar un salto importante en competitividad para acabar con éxito una temporada de demasiados altibajos. «Para entrar en las plazas de competiciones europeas no tenemos otra que salir a morder en todos los partidos que no restan y no a especular, como hemos hecho en los dos últimos partidos desde el primer minuto», critica el portero, que ha visto como la habitual seguridad defensiva de los amarillos ha dado paso a un equipo que encaja goles con demasiada facilidad, especialmente en la última puesta en escena ante el Athletic, el tercer encuentro consecutivo en el que los groguets no pueden mantener la portería a cero.

«Hemos pasado de no conceder prácticamente ocasiones a los rivales a que nos hagan una decena por partido», denuncia Asenjo, que no cree que haya que poner en entredicho los planteamientos del entrenador, Javier Calleja, como principal causa de los malos resultados de las dos últimas jornadas. «El problema no radica en la forma de jugar, sino más bien en que los jugadores tenemos que estar más juntos en el campo, no dejar tantos espacios a los equipos contrarios y volver a ser un bloque», comenta el portero. «El míster plantea bien los encuentros, pero dentro del campo somos los futbolistas los que tenemos que plasmarlo», añade.

GIRO EN SEVILLA / «Ahora ya todo el mundo se está jugando la vida y si no competimos cualquiera nos puede pasar por encima», arenga Sergio Asenjo, que está convencido de que el Villarreal, a pesar de los problemas por lesiones y sanciones, dará un giro a la situación en un campo tan complicado como el Sánchez Pizjuán y ante un directísimo rival como es el Sevilla. «Estoy seguro de que el sábado vamos a competir bien; como hemos demostrado esta temporada, ante grandes rivales siempre damos la cara», esgrime el guardameta, más preocupado por que «el Villarreal vuelva a ser fiel a su estilo» que por la entidad de un rival «muy competitivo y con una plantilla muy amplia», concluye.