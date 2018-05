Atropellado el loro que acompañaba a Scarponi

Michele Scarponi, fallecido el 22 de abril del año pasado mientras entrenaba en bici, se hizo famoso, aparte de sus gestas sobre la bici, por colgar siempre en su cuenta personal de twitter imágenes de sus entrenamientos acompañado siempre por un loro, que de hecho no era de su propiedad, sino de un vecino de su localidad, Filottrano, donde encontró la muerte el año pasado.

El diario 'La Gazzetta dello Sport', en las páginas ciclistas dedicadas al Giro, informó que el pájaro había sufrido un percance al ser atropellado por un vehículo. El martes fue operado con éxito aunque deberá guardar un mes de reposo sin poder volver a surcar los cielos de Italia buscando ciclistas a los que acompañar en su ruta cicloturista o entrenamiento.

Alerta del accidente

El dueño del animal, que también era amigo de Scarponi, fue quien alertó del accidente de Frankje, así se llama el ave, que ahora resulta que es hembra y no macho, como se creía. "Voy a contaros un contratiempo --avisó Giacomo Luchetta, la persona que se encarga del pájaro--Frankje ha sido encontrada en un camino de tierra pero me han avisado y he podido ir a recogerla para llevarla al veterinario lo más rápido posible. Tenía el ala rota". La intervención quirúrgica fue muy bien. Se le implantó un hierro en el ala, que será retirado cuando la fractura se haya curado.

Los vídeos de Scarponi se convirtieron en un reclamo para todos sus compañeros ciclistas que siempre le preguntaban por Frankje cuando volvía a las carreras. Luis Ángel Maté, ciclista andaluz del Cofidis y que había tenido una gran relación con Scarponi cuando corrieron en el mismo equipo, quiso fotografiarse con el loro en octubre pasado para rendir homenaje a su amigo desaparecido.

La imagen de Frankje sobre una señal de tráfico, al parecer el lugar donde se encontraba con su compañero ciclista, esperando al corredor fallecido pocos días después del accidente, conmocionó a toda Italia.