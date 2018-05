Bacca pasa de su trueque con Zaza Milan-Valencia

Carlos Bacca inició ayer los entrenamientos con la selección nacional de Colombia, que curiosamente está concentrada en la sede del club al que todavía pertenece, el AC Milan.

No en vano, ayer la prensa italiana apostaba por un posible trueque entre el club rossonero y el Valencia con el ariete colombiano y el atacante che Zaza de protagonistas.

Pero en Milanello, Bacca pasó literalmente de dicha posibilidad y alabó su estancia en el Villarreal, que sigue siendo su primera opción para el próximo ejercicio. «Me encuentro muy bien, llego en un gran momento», indicó.

«Disfruté mucho en Villarreal, que era lo que me faltaba. Lastimosamente no lo conseguí en el Milan dentro del campo; fuera no tengo ninguna queja, pero dentro del campo no era feliz y no pude desempeñar mi mejor nivel. Algo que sí pude encontrar nuevamente en el Villarreal», argumentó el colombiano.