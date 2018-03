Bacca: «Pido a los árbitros que no nos regalen, ni nos quiten»

El Villarreal remontó el pasado domingo un partido que se había puesto muy cuesta arriba frente al Atlético de Madrid. Los rojiblancos se adelantaron con un penalti de Costa a Griezmann que solo vio el colegiado, y Carlos Bacca, uno de los pesos pesados del vestuario, no oculta el malestar por esta decisión y la de anteriores partidos: «Estamos tristes en este aspecto porque siempre están pitando a favor del rival. No queremos que los árbitros nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten». Recuerda el colombiano una acción en la segunda mitad en la que fue protagonista: «Hubo un penalti contra mí que no pitó y fue mucho más claro que el que señaló en contra».

Destaca así el delantero «la fe y el trabajo» de un equipo que nunca se vino abajo pese a tener que remar con el viento en contra frente a uno de los grandes del fútbol europeo: «Se vio reflejado en el campo todo lo que habíamos preparado durante la semana. El equipo lo intentó desde el principio, se repuso al gol y creímos en la remontada, como se vio durante los 90 minutos».

Quiso agradecer el futbolista el respaldo de una grada que cuantitativa y cualitativamente se superó frente al Atleti: «El apoyo de la gente fue fundamental, y por suerte les pudimos dar esa alegría. Se sintió su cariño y apoyo, y dieron un paso adelante, que es lo que el equipo necesitaba».

No oculta por último el 9 del Submarino que el Atlético es un rival que se está dando especialmente bien al Villarreal los últimos años: «Allí en la primera vuelta ya les jugamos de tú a tú y les pudimos empatar. El equipo se encuentra cómodo contra un gran rival, competimos y cuando lo hacemos somos muy peligrosos. El equipo cree y trabaja bien. Tenemos fe en lo que hacemos».

A la hora de analizar su papel en Colombia, con la que se encuentra concentrado, aseguró que trabaja día a día para poder ir con su selección al Mundial de Rusia este verano y que está «muy motivado por la reciente convocatoria» para jugar los partidos amistosos internacionales ante Francia y Australia. «Ahora llegan estos partidos y estoy muy ilusionado por poder jugar en el Villarreal, ya que me ayuda a estar a un buen nivel para poder competir con la selección», explicó.