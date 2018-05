Bacca quiere quedarse y espera el acuerdo entre Villarreal y Milan

El delantero colombiano Carlos Bacca asegura que su deseo es seguir en el Villarreal la próxima temporada y recalcó que el club amarillo y su representante están negociando desde hace dos meses con el Milan, quien le cedió por una temporada con opción de compra de 16 millones de euros.

"El Villarreal está hablando con el Milan y con mi representante, están tratando esos temas. Yo estoy centrado en el final de temporada y trabajando con tranquilidad. Ya se llevan un tiempo hablando de mi futuro y espero que en breve se pueda dar una situación u otra", explicó.

"Yo ya he dicho que me quiero quedar aquí, me siento cómodo en el Villarreal y en Milan el último año no fue bueno, con el entrenador que tenía no pude rendir porque no me sentía importante. Por eso tomé la decisión de venir aquí y por eso la idea de seguir en el Villarreal. Ahora ya queda en manos de los clubes y de mi representante", agregó el delantero, uno de los 35 componentes de la prelista facilitada por el seleccionador de Colombia, Pékerman, para el Mundial.