Bacca: "Sé que tengo la confianza del club"

La continuidad de Carlos Bacca en el Villarreal será uno de los primeros asuntos a solucionar por la entidad amarilla una vez se aclare el panorama del conjunto de Javier Calleja en la Liga, con la esperada clasificación para la Europa League de la próxima temporada. El futbolista colombiano es consciente de que «hay muchos factores» en juego, sobre todo el económico —el Villarreal espera que el Milan rebaje significativamente los 14 millones que pide por desprenderse definitivamente del delantero—, para determinar su futuro más inmediato, pero Bacca es optimista en un desenlace positivo para él y para la entidad amarilla. «Sé que tengo la confianza del club, tanto de Fernando Roig Negueroles (consejero delegado) que habla casi todos los días con mi representante, como del presidente y de Llaneza», destaca el delantero, «tranquilo» y pensando únicamente en «terminar bien la Liga y llegar en las mejores condiciones al Mundial».

Porque Bacca no duda de que será uno de los 23 elegidos por Pékerman en la lista de Colombia. «Tuve la confianza del cuerpo técnico cuando no estaba en mi mejor momento y ahora que estoy bien la seguiré teniendo», apunta el cafetero, que celebra su resurrección goleadora. Tras pasar casi dos meses con un solo gol —«a medida que avanza la temporada las piernas se cargan, las cosas no salen bien y la cabeza también se va cargando»—, Bacca encadena tres partidos seguidos viendo puerta: Athletic, Sevilla y Leganés.

El colombiano ya suma 15 tantos (12 en Liga) en las tres competiciones que ha disputado en la presente temporada, pero quiere más. «No soy conformista. Sé que si sigo con mi actual forma conseguiré muchos más goles en los cinco partidos que faltan, ojalá para ganar y lograr el objetivo de Europa», ambiciona Bacca, feliz porque los goles «hayan vuelto en el mejor momento».

SIN DUELO DE ‘KILLERS’

El delantero destaca la reacción del Villarreal «para recuperar la senda de los buenos partidos y las victorias». «El equipo pasó por un momento difícil, pero el colchón de puntos nos permitió aguantar», dice Bacca, que cree que el descanso por la final de la Copa del Rey «ha venido muy bien para afrontar con fuerza la visita del Celta», una cita, la de este sábado, que no duda en comparar con una final en toda regla.

En ella estará el pichichi groguet, pero no el referente ofensivo de los celestes. «Es una buena noticia», afirma Bacca, que conoce de cerca las virtudes de Iago Aspas, el delantero español más efectivo del momento: «Jugué con él en el Sevilla y le deseo lo mejor y una pronta recuperación para que esté en el Mundial. Pero a nosotros su ausencia nos da aire».