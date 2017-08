Barbosa: "Ahora tengo una oportunidad y debo aprovecharla"

A falta de que el Villarreal refuerce su portería, lo cierto es que las lesiones de Sergio Asenjo y Andrés Fernández abren la puerta de la titularidad a un Mariano Barbosa que no quiere dejar pasar la oportunidad que le han brindado estas ausencias.

-Un momento importante para Barbosa.

-Estoy preparado. Uno entrena para estar ahí. Toca la oportunidad ahora y toca aprovecharla. Entrenas para estar preparado. Nunca sabes las vueltas que da esto. Te puede tocar por lesión de compañero o por decisión técnica. Sigo trabajando y entrenando igual como si jugara. Intentar ayudar al equipo.

-¿Ficharía un nuevo portero ante las lesiones?

-Yo el dinero no me lo gasto, se lo gasta el club. No me preocupa y es el club quien decide. Sé el rol de tercer portero porque el club confía y me da la posibilidad y por eso estoy aquí, si no no estaría. El club no me ha dicho nada.

-Será difícil que ser titular después de tanto tiempo sin minutos.

-Es difícil. Para un portero es complicado si no viene jugando. Pero se trata de entrenar bien para cuando llega la oportunidad. Si haces eso es más probable que te salga bien las cosas. Aunque un portero necesita confianza. Dos o tres partidos para tener esa confianza.

-Llega un mes cargado de partidos.

-Jugar muchos partidos en poco tiempo es bueno para agarrar confianza en poco tiempo.

-Entrenamiento bajo mínimos con tantos lesionados.

-Se hace complicado porque hay muchas bajas y los chicos que se fueron a la selección. Pero tratamos de meterle mucha intensidad para la seguidilla importante de partidos que llega. Y queremos empezar en casa con buen pie.

-Futuro de Fran Escribá.

-Run run hay siempre. Ganes empates o pierdas. Siempre buscamos culpables enseguida. Hay que estar tranquilos y saber que esto es largo y ahora tenemos la posibilidad de reivindicarnos en casa.

-Situación de Andrés Fernández tras su lesión.

-Darle ánimos y apoyo. Solo eso. Entre los tres nos llevamos muy bien. Es difícil para el. Me demostró su apoyo. Apoyarnos unos a otro para hacerlo más llevadero.

-Papel de Unanua como entrenador de porteros.

-Está ahí de medio recuperador también. A Andrés le costara más, pero Sergio ya entrena bien y entrará dentro de poco.

-Maldición en la portería.

-Espero que no pase ya nada más. Se dio así. Es solo mala suerte.

-¿Qué le diría a la afición?

-Obviamente, a uno le gusta ver a su equipo ganar y estar arriba. Es importante que el próximo partido esté con nosotros, queremos darle la vuelta y es importante que la gente esté con nosotros.