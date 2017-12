El Barça anuncia la reaparición de Dembélé el 7 de enero

Ousmane Dembélé reaparecerá el 7 de enero contra el Levante. Así lo anuncia el FC Barcelona en su página web. No como una noticia informativa adelantando los planes de Ernesto Valverde, sino como una estrategia publicitaria para promocionar la venta de entradas.

"Comparte la magia de los Reyes y no te pierdas el retorno de Dembélé al CampNou", anuncia el club. Al reclamo del regreso del futbolista más caro de la historia del Barça (105 millones más variables costó en agosto el sustituto de Neymar) se le añade una oferta para adquirir una segunda entrada al 50% del precio. La promoción se limita a la compra de localidades en la Segunda y Tercera Gradería inferior y superior de Gol y Córner. Los precios oscilan entre los 39 y los 65 euros.



Messi, Rakitic y Dembélé, en un entrenamiento del Barça. / ALEJANDRO GARCÍA

Primero, en Balaídos

El Barça-Levante es el primer partido del equipo de Valverde en el Camp Nou, no el primero del 2018. Tres días antes, el 4 de enero, el equipo retoma la competición con la visita al Celta en los octavos de final (ida) de la Copa del Rey. Previsiblemente, el futbolista francés disputará unos minutos en Balaídos antes de su regreso, ya que Messi y Luis Suárez, que volverán de sus vacaciones el día 2, no jugarán. Tampoco Javier Mascherano, con el mismo permiso.

La hinchada azulgrana solo ha visto en directo a Dembélé 24 minutos en el derbi ante el Espanyol (5-0) y 71 en el debut en la Champions frente a la Juventus (3-0), ya de titular los días 9 y 12 septiembre. Cuatro días más tarde (el 16), Dembélé caía lesionado en el campo del Getafe a los 26 minutos de partido.



Dembélé cae lesionado en Getafe el 16 de septiembre. / JAVI FERRÁNDIZ

La lesión muscular que sufrió propició que fuera operado en Finlandia de una rotura en el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda y no ha vuelto a jugar desde entonces. "No precipitaremos una semana su regreso", aseguró Valverde a principios de diciembre, cuando se vislumbraba el alta inminente del jugador. Los médicos no se la concedieron aunque se entrenaba con todo el grupo para evitar riesgos.