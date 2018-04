El Barça gana el derbi al tener aún más cerca el título de Liga

Quince puntos le faltaban a Ernesto Valverde el viernes en las cuentas que va echando para celebrar la Liga, la primera que conquistaría en su carrera. Diez le faltan ahora. Cinco puntos ha ganado el Barça este fin de semana: los tres en juego ante el Leganés y dos del derbi madrileño. Fue el único triunfador en el Santiago Bernabéu ante la frustración del Madrid por sumar el quinto año sin vencer a su vecino y la mayor decepción del Atlético por verse más lejos del liderato.

Sentados cómodamente en el sofá, los culés aplaudieron el empate, ese «sabor amargo» que sentía Diego Pablo Simeone al acabar el partido. El técnico colchonero no estaba para hacer números. «Es un imposible», añadió el argentino en su habitual discurso victimista para eludir la presión y, también, las críticas por no dar la talla en el momento preciso. Algún día recordará que fue el primer míster de la historia que no perdió en sus primeras cinco visitas ligueras al Bernabéu.

ECHANDO CUENTAS // Valverde hizo sumas y restas y apuntó que al Barça le bastan tres victorias y un empate en siete jornadas para ser campeón. Con diez puntos sumará 89, la cifra máxima que podría alcanzar el Atlético ganando esas siete jornadas. El golaveraje decantaría el título ya que el Barça empató en el Wanda (1-1) y ganó en el Camp Nou (1-0).

Mucho más lejos camina el Madrid, a una abismal distancia de 15 puntos. Pero los blancos andan enfrascados en la Champions, la coartada perfecta para camuflar la pésima Liga que protagonizan. Las cuentas del madridismo dicen que con tres triunfos en lo que resta de temporada (todos en Europa), ganarán la decimotercera. Con seis triunfos bien repartidos hasta final de campaña, el Barça puede sumar un triplete. El tercero de la historia. Es el único club del mundo que ya lleva dos.

EL MEJOR Y CON RÉCORD // Los números que valen son los que describen la realidad, no los que dibujan un interesado futuro. Los que han convertido a Valverde en el mejor entrenador en los primeros 50 partidos al frente del Barça. Con 37 victorias y solo 3 derrotas, dos de las cuales, concentradas en el inicio oficial de la temporada, propiciaron la pérdida del primer título: la Supercopa de España. El de menos entidad, el más prescindible. Es decir solo un partido perdido en ocho meses, que supuso una de las pocas alegrías del Espanyol en el duelo copero en Cornellà.

A cambio, Valverde ha apuntado su nombre en un récord. El que tenía Alberto Ormaetxea, el entrenador de la Real Sociedad, que aguantó 38 jornadas de Liga sin perder. El sábado fue alcanzado por el tenaz Txingurri, quien no se olvidó de recordar la aportación previa de Luis Enrique en los primeros siete partidos (los últimos siete del campeonato 17-18) que figuran en esta inmaculada trayectoria de los azulgrana.

ADMINISTRAR LA VENTAJA // La ventaja almacenada en la Liga y la obtenida en el Camp Nou en el partido de ida ante el Roma en la Champions (4-1), que sufre un bache con tres partidos sin ganar, aligeran el esfuerzo al que se tiene que someter el Barça, que disputará dos partidos en cada una de las próximas cinco semanas.

Valverde dio descanso el sábado ante el Leganés a cuatro titulares (Jordi Alba, Umtiti, Busquets e Iniesta) y este martes en tierras italianas podría prescindir de otros con la holgada ventaja de la ida. Busquets volvió a la lista de convocados para el viaje a Roma, amplísima, en la que solo faltan el lesionado Digne y el inelegible Coutinho (no puede jugar en esta competición al haberlo hecho con el Liverpool). El objetivo es pasar y mejorar el juego que ofrece el equipo.