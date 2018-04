Barcelona y Sevilla afrontan una final entre reivindicaciones

El Barcelona comparece en el Wanda Metropolitano para intentar ganar una Copa del Rey ante el Sevilla (21.30 horas, La 1) en unas condiciones ambientales que exceden los contornos de lo deportivo, como tantas otras veces en la historia del club azulgrana. Como tantas veces en el pasado reciente de la competición.

Aprovechando la caja de resonancia de la Copa del Rey y la fuerza representativa de la institución, Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barça, explicitó su voluntad de no mantener al club como un mero espectador y reclamó diálogo político. También denunció la «insólita» situación de los políticos encarcelados. Y avisó -entrando ya en el meollo de lo que se avecina- que un abucheo al himno no implica «un menosprecio a los símbolos», sino una expresión de un malestar.

Política y deporte // Como era de esperar, un buen número de políticos con algo que ganar en la discrepancia corrieron a opinar. Y en esa carrera establecida durante la semana ganaron, de forma destacada, Juan Ignacio Zoido (ministro del Interior) y Javier Tebas (presidente de LaLiga), que hablaron de «violencia verbal» y de medidas disciplinarias serias en caso de que el himno o el jefe de Estado sean zarandeados por el viento del abucheo.

En ese recurrente debate acerca de los límites de la libertad de expresión hubo voces escasamente imaginativas que afearon que se mezclase política y deporte. Alan Bairner, un profesor de deporte y política social en la universidad de Loughborough, en Inglaterra, era citado ayer en The New York Times por indicar que «a menudo, cuando alguien dice que la política no tiene cabida en el deporte, quiere decir en realidad que tu política no tiene sitio en el deporte».

Curiosamente, el Barcelona es el club que más ha hecho por prestigiar el torneo copero en los últimos años. No en vano, puede levantar su sexto trofeo en 10 años. Porque lo ha perseguido. Jugando con muchos futbolistas titulares en rondas previas, algo que admite el propio Tebas.

«Cerrar un desencanto» // Este año a nadie le debe interesarmás esta Copa del Rey que a Ernesto Valverde. Se diría más que a los propios aficionados, que tardaron en comprar todo el cupo de entradas cedido al Barça.

El técnico azulgrana se quedó sin trofeo cuando fue derrotado en el Camp Nou en la temporada 14/15, dirigiendo al Athletic, por un Leo Messi inspiradísimo que firmó uno de esos goles que apetece visualizar periódicamente, enlazando regate con regate, saliendo por huecos impensados.

«Es una gran oportunidad para mí», admitió el preparador, que suspira que su primer título en el banquillo azulgrana sirva, si se gana, para «cerrar un desencanto». Se refería al de la Champions, el estropicio ante la Roma. «Los títulos se valoran sobre todo cuando se pierden, al menos en los clubs grandes. Al menos fuera del vestuario; dentro es otra cosa, porque sabemos que nos lo hemos ganado con trabajo», reflexionó ayer Valverde, como si se temiera que ese entorno que calificó de «depresivo» diera por cantada la victoria. Necesita de algún modo reivindicarse tras algunas críticas a su modelo de juego, que no a sus resultados.

IMPREVISIBLE // Volver a disputar una final de la Copa del Rey dos años después, alcanzar los cuartos de la Champions eliminando al Manchester United en su propio estadio, luchar por Europa en la Liga a falta de cinco jornadas... A priori, más allá de los grandes, cualquier equipo firmaría una temporada en esas circunstancias. Pero el Sevilla, no. El equipo andaluz afronta este duelo en un estado de ilusión, aunque también con un remanente de decepción entre los aficionados por los últimos resultados y por una marcha discreta en la Liga.