Bautista busca su mejor ránking

Roberto Bautista necesitó 80 minutos para deshacerse, sin sobresaltos y con relativa comodidad, del alemán Peter Gojowczyk (6-4 y 6-3) en la primera ronda del torneo Masters 1.000 de Montecarlo, que marca el inicio de la gira de tierra del 2018 (un apunte: ya estuvo recientemente en la plaza de toros de València, con motivo de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis frente a Alemania, aunque él fue reserva). El castellonense tiene por delante algo menos de dos meses para disputar media docena de torneos, con la guinda final de Roland Garros, tramo en el que uno de sus principales objetivos será ganar el primer torneo sobre esta superficie desde Stuttgart 2014, además de alcanzar su mejor ránking. Es 16º, aunque a solamente 135 puntos del 13º, tope personal que alcanzó el 17 de octubre del curso 2016.

PRIMER ESCOLLO // El castellonense, 11º cabeza de serie del torneo, no dio opciones a su adversario, 50º del ránking ATP. No obstante, Bautista empezó perdiendo su saque, aunque devolvió el break en el siguiente juego. Ambos tenistas lograron conservar su servicio hasta el 10º juego, cuando Rober aprovechó su primera bola de set para cerrar la manga rompiendo el saque de Gojowczyk. No hubo roturas de servicio en el arranque del segundo parcial, si bien Bautista puso en apuros al germano para quebrárselo en el sexto juego y defender con éxito sus siguientes saques para así cerrar el encuentro con la primera bola de partido de que dispuso.

Mientras espera adversario en octavos en Mónaco (saldrá entre el francés Benoit Paire y el español Feliciano López), seguro que Bautista tiene en mente el calendario diseñado hasta el 10 de junio, día en que se disputa la final, en París, del segundo Grand Slam del año. Por delante, tres Masters 1.000 (incluyendo el que disputa), un ATP 500 (Barcelona) y un ATP 250 (Múnich). El desafío es enjugar esos 135 puntos para añadir un nuevo hito en su exitosa carrera (ocho títulos).

En estos seis próximos torneos, Bautista defiende las semifinales, precisamente, del torneo con menor rango. En 2017, el castellonense, en los Masters 1.000, cayó a las primera de cambio en Madrid, perdió en la segunda ronda precisamente en Montecarlo y se topó con el serbio Novak Djokovic en el Foro Itálico. También alcanzó los octavos en Barcelona.

Por tanto, no defiende una cantidad excesiva de puntos (450), con lo que este reto entra dentro de unos cálculos razonables.