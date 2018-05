Bautista: 'Creí que lo mejor era venir a Roland Garros y dar un paso adelante'

Roberto Bautista, que selló este lunes el pase a segunda ronda de Roland Garros al doblegar al uzbeco Denis Istomin, habló de los momentos difíciles que atraviesa por la repentina muerte de su madre.

"Están siendo unos días difíciles y no es fácil de manejar esas cosas. Yo creía que lo mejor era venir aquí y dar un paso adelante, no esconderse y no quedarse en casa, seguir luchando como hasta ahora y es lo que he hecho", dijo un abatido Bautista.

El castellonense perdió el lunes pasado a su madre, Esther Agut, quien tenía un negocio de ropa en el centro de Castellón.

Bautista venció en un duro encuentro a Istomin que duró tres horas y 30 minutos y en el que registró un 6-2, 6-7(3), 1-6, 6-4 y 6-4. "Ha sido un partido de altos y bajos, pero he sabido darle la vuelta", afirmó