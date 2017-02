Bautista se estrena con un triunfo ante Khachanov en Dubái

Roberto Bautista ha comenzado de forma brillante su participación en el Dubai Duty Free Tennis Championships, un ATP 500, y ha derrotado al ruso Karen Khachanov por 6-1 y 7-6(4) en una hora y 24 minutos de partido.

El sexto favorito al título en este torneo ha superado a un jugador que el pasado año fue uno de los nueve jugadores que lograron su primer título ATP (Chengdu) y con el que el castellonense ya se había enfrentado. "Jugué un partido muy duro contra él en Barcelona y me sorprendió su nivel, la verdad", aseguró a ATPWorldTour.com Bautista. "Lleva unos meses jugando muy bien y es un tenista realmente bueno. Quiere llevar todo el rato el ritmo del partido y quiere pegar a reventar todas las bolas. He intentado hacer de todo, jugar sólido, pero también mandar cuando he tenido la oportunidad. Lo he hecho bien”.

Bautista, que ahora se enfrentará al vencedor del partido entre Fernando Verdasco y Florian Mayer, también ha asegurado que jugar en Dubái ha sido una buena idea para poder tomar ritmo de competición después de un descanso merecido en casa. "Tomé la decisión de jugar aquí y descansar la semana pasada", reconoció el número 16 de la ATP. “Quería jugar un torneo al aire libre antes de ir a Indian Wells y tras estar dos semanas en casa descansando competir aquí me va a venir bien para ir a Estados Unidos”.

Triunfo de Sara Sorribes

Si Bautista ha arrancado su participación en Dubái con victoria, también ha vencido en su estreno Sara Sorribes, que se ha impuesto a Silvia Soler por 6-3 y 7-6(2) en Kuala Lumpur. La valldeuxense ha mostrado un gran nivel en su juego y ha cumplido con los pronósticos para seguir adelante en el torneo, en el que ahora se enfrentará a la china Ying-Ying Duan, quinta favorita al título, que ha derrotado Zarina Diyas por 7-5 y 6-3.