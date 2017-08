Bautista solventa la primera ronda del US Open

Roberto Bautista, que viene de ganar el torneo de Winston-Salem (ATP 250), ha pasado a la segunda ronda del US Open, después de superar en cuatro sets al italiano Andreas Seppi: 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(1), en dos horas y 55 minutos.

El castellonense no ha encontrado demasiada oposición en la primera manga, que ha logrado en poco más de media hora (6-2). En el segundo, Rober no ha podido levantar el break en contra del quinto juego (4-6), pero ha vuelto ponerse por delante en el encuentro con otro parcial contundente (6-2). Al final, se ha llevado el partido en la muerte súbita del cuarto set, tras desperdiciar un 2-0 y un 4-2. Así, Bautista suma ya cinco años sin caer en una primera ronda de cualquiera de los grand slam.

El rival de Bautista en la segunda ronda será el alemán Dustin Brown tras derrotar al brasileño Thomaz Bellucci en tres mangas: 6-4, 6-3 y 6-2.