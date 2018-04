El Bayern encadena su sexta Bundesliga

Por sexta temporada consecutiva, el Bayern ha conquistado la Bundesliga. El equipo muniqués se ha coronado este sábado con una victoria a domicilio ante el Augsburgo (1-4). Tras un ridículo autogol de Suele, los tantos de Tolisso, James, Robben y Sandro Wagner han dejado a los bávaros 20 puntos por encima del Schalke 04, que solo tiene seis partidos por disputar.

Es la primera vez que el Bayern encadena seis títulos de liga, una racha que comenzó con Jupp Heynckes en el 2013, mantuvo Pep Guardiola entre el 2014 y el 2016, siguió Carlo Ancelotti en el 2017 y ha vuelto a cerrar Heynckes tras relevar al italiano mediada la temporada. Cuando Heynckes llegó al banquillo el Bayern estaba cinco puntos por debajo del líder, llevaba tres partidos sin ganar y había caído por goleada ante el PSG en la Liga de Campeones (3-0) en un partido que hizo despertar en los responsables del club bávaro temores apocalípticos.

LA OCTAVA DE RIBÉRY

El día ha sido especialmente feliz para Franck Ribéry, que en su 35º cumpleaños ha igualado los 8 títulos de Bundesliga que ostentan Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger. Robben ya suma siete, los mismos que Thomas Müller.

What a way to celebrate my birthday!!! 💪🏼🙌🏼🏆🇩🇪 German Champion for the 6th time in a row! Proud of this team! First season objective accomplished ✅ #FCBayern #MiaSanMeister #fr7👑 @FCBayern pic.twitter.com/5IDVqHlEhN