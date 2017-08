La BBC ya no es intocable para Zidane

Un día antes del estreno liguero del Real Madrid en Riazor ante el Deportivo, Zinedine Zidane no ha querido confirmar lo que repitió varias veces a lo largo de la pasada temporada, que Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema serán titulares siempre que estén disponibles. Ahora, después del protagonismo que han tomado en el equipo jugadores como Asensio o Isco, el técnico blanco no ha tomado el camino de asegurar la titularidad a nadie. De momento, mañana no estará el goleador portugués, que se perderá los cuatro primeros encuentros ligueros por sanción. Tampoco Kovacic, que no se ha entrenado este sábado por problemas musculares.



"Estamos todos en el mismo barco y queremos hacer la misma cosa. Aquí no hay equipo uno o dos, a o b, hay un solo equipo, jugadores importantes, todos lo queremos hacer bien y siempre va a haber cambios", ha dicho el técnico francés tras tras interrogado por la titularidad indiscutible de la BBC en una rueda de prensa que ha abierto con un mensaje de cariño y apoyo a los familiares de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.

RIVAL A BATIR

Tampoco ha querido adelantar el papel que tendrá en el equipo Asensio, una de las grandes sensaciones en los primeros partidos oficiales de la temporada, como relevo de los tres de arriba. "De cada uno, no solo de Marco, veo claro lo que puede aportar al equipo. Él lo está haciendo cada vez fenomenal, pero estamos todos preparados. Mañana tenemos el Depor, el miércoles el trofeo Bernabéu, luego la Liga otra vez, la selección y vuelta a la Liga... Va a ser muy largo, pero estamos bien, concentrados y hay que seguir en esta línea", ha añadido Zidane, que no tiene ninguna preocupación especial por que el Madrid sea ahora el rival a batir: "Lo sabemos, pero siempre el rival quiere ganar contra el Madrid. Pensamos lo mismo, cada partido va a ser importante porque si quieres ganar una Liga tan larga tienes que empezar ya bien. Cada partido va a significar un esfuerzo tremendo para nosotros ante un rival que va a querer ganar".



Pepe Mel, el entrenador del Deportivo, dijo que firmaba de antemano el 0-0, pero Zidane no espera en Riazor un rival apocado ante el potencial del Madrid. "Es un rival con buenos jugadores, que sabe jugar y lo va a intentar en su casa. No es una preocupación especial porque va a ser así en todos los partidos. Como siempre, lo importante es lo que vamos a hacer nosotros más que el rival", ha señalado el entrenador madridista, que ha asegurado que está al mando de la mejor plantilla del mundo, pese a lo cual no ha dado por cerrada.

PLANTILLA MEJORABLE

"Es la mejor plantilla del mundo, sí, pero seguramente se puede mejorar porque tenemos jugadores muy jóvenes y siempre se puede aprender. Se puede y se tiene que mejorar la plantilla porque va a ser más difícil este año... Hasta el día 31 puede pasar cualquier cosa", ha manifestado Zidane, quien, pese a lo que dijo tras la sanción de cinco partidos a Ronaldo, ha insistido en que nunca se va a quejar de los arbitros. "Fue algo puntual, el otro día dije lo que pensaba y se acabó. Nunca me voy a quejar de los árbitros. Dije que la sanción era demasiado para lo que hizo y ya está. Vamos a ver si se puede cambiar, siempre que se pueda se intentará", ha señalado para confirmar que el club blanco recurrirá al TAD.