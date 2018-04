Bendito fútbol moderno

No he visto todas las imágenes de la celebración de ayer del Manchester City, pero apuesto a que no había muchas pancartas de Odio al fútbol moderno, pues el club británico ha ganado más títulos de la Premier durante la última década con los petrodólares, que en sus 128 años anteriores.

Lo cierto es que el citado eslogan se lee sobre todo en estadios por los que han pasado saqueadores disfrazados de dirigentes, como por ejemplo recientemente en Castalia. La entrada del grupo inversor de José Miguel Garrido, que inyectará por de pronto más de un millón de euros para liquidar la deuda con Hacienda, no hace sino confirmar que el Castellón puede sumarse en breve al fútbol moderno, si no lo ha hecho ya, abandonando los campos de tierra para alivio de todos.

Estoy convencido de que a Garrido no le mueve un interés altruista por ayudar al club, sino que sus intereses son mercantiles. Sin embargo, igual que a un futbolista se le pide profesionalidad por encima de otros valores, a un dirigente habría que exigirle transparencia y responsabilidad, dos virtudes que han escaseado hasta la fecha por Castellón.

Dicho esto, nadie dispone de un cheque en blanco para hacer y deshacer a su antojo en un club que ha sufrido ya vicisitudes de todos los colores, pero sí se puede delegar cierto crédito a una directiva que ha salvado un buen número de match balls desde su llegada, devolviendo a la afición la principal mercancía de este negocio llamado fútbol: la ilusión.