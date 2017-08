Benicàssim echa el resto para seguir siendo la reina de la noche

El IV Circuito de Carreras Populares Nocturnas-Diputación de Castellón, organizado por el club Runner’s Home, con el patrocinio de la corporación provincial, Peugeot Leonauto, el periódico Mediterráneo y el Ayuntamiento de Benicàssim, vuelve a la carga. Después del respiro del pasado fin de semana, Benicàssim toma el testigo este sábado 26 de agosto (21.00 horas), en lo que supone el paso del ecuador de la edición del 2017, que consta de un total de cinco pruebas: Orpesa (15 de julio), Vinaròs (12 de agosto), Benicàssim y las dos restantes: Grao de Castellón (16 de septiembre) y Peñíscola (30 de septiembre).

No obstante, sin desmerecer al resto de escalas de este atractivo circuito, Benicàssim no es una cita cualquiera. Estamos ante la que, en los años anteriores, ha sido la carrera nocturna más multitudinaria. La organización espera a una cifra próxima al millar y, con toda la semana por delante, el número de participantes funciona a muy buen ritmo. Además, para facilitar la inscripción, la inscripción ha facilitado hasta cinco puntos físicos en tiendas de Castellón, además de otra en Benicàssim, que se suman a los seis on line (ver gráfico adjunto).

MUCHAS NOVEDADES // Además, a la altura de esa participación, se trabaja para ofrecer todavía más alicientes. El 10k Nocturno Benicàssim Platges contará con tres liebres que marcarán otros tantos ritmos: 40, 50 y 60 minutos.

Además, la organización potencia el ya importante despliegue de servicios. Desde el sorteo de visitas a bodegas y catas de vino, hasta el pack (reforzado con un batido de chocolate), pasando por la bandeja de productos, la camiseta conmemorativa... Sin olvidarse de otras sorpresas.

Por otro lado, la organización de esta tercera prueba de la cuarta edición del circuito de Carreras Populares Nocturnas-Diputación de Castellón, organizado por Runner’s Home y patrocinado por la Diputación, Peugeot Leonauto, el periódico Mediterráneo y el consistorio benicense, tampoco descuidará la seguridad para que la carrera, como no podría ser de otra manera, se desarrolle con la máxima normalidad posible y sea lo que han sido todas y cada una de estas citas atléticas: una fiesta del deporte con mayúsculas.