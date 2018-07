El Bisontes Castellón se refuerza con el ala-cierre Lluc

Siguiendo con la apuesta de la directiva del Bisontes Castellón de conformar una plantilla joven, experimentada y competitiva, los azulones incorporan a su ambicioso proyecto un nuevo jugador, que cuenta con experiencia en la máxima categoría y que vendrá a reforzar la parte de atrás del conjunto dirigido por Manuel Collado y que se suma a los renovados Pipi, Diego, David, Genís, Salam, Malawy Juanito y las incorporaciones de Nacho Serra, Alberto Lorca, Sergi Amores y Javi Rangel.

Se trata de Lluc Parera Martínez “Lluc” ala-cierre de 24 años (28-04-94) nacido en Arenys de Munt, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona para posteriormente pasar por Marfil Santa Coloma donde debutó en Primera División. El nuevo jugador azulón que ha sido internacional sub-18 con la Selección Española, tras estar dos temporadas en el Puertollano de Segunda División con el que disputaba el playoff de ascenso a primera división ficha por un club que buscar recuperar “su hueco” dentro del futbol sala nacional

Lluc, que en su presentación ha estado acompañado por el Vicepresidente del Bisontes Ismael Sebastiá y del patrocinador principal José Luis Novo, es un jugador muy versátil, con mucha calidad que se mueve bien sin balón, aportando posesión al equipo de la Capital de la Plana, lo que le dará tranquilidad en los momentos complicados de los partidos que deberá afrontar el conjunto castellonense.

El nuevo jugador azulón valoraba así su fichaje: “Hablé con el director deportivo del club, Richard Fuentes, que me presentó un gran proyecto, ambicioso, que me gustó, me motivó y aquí estoy dispuesto a darlo todo por estos colores. Quería un equipo serio donde estabilizarme, seguir creciendo y sobre todo con ambición por hacer bien las cosas y con un gran reto por delante. Con trabajo, ganas y sacrificio estoy seguro que los resultados llegaran. Yo voy a aportar mi granito de arena para sumar y conseguir los objetivos marcados por la directiva”.

El jugador catalán continuó: ”Soy un jugador ante todo de equipo que domina todas las situaciones, me gusta jugar el balón y ayudar a mis compañeros. No soy goleador pero lo compenso con otras cosas como contundencia en defensa, darle salida al balón, robar balones, pases al segundo palo para mis compañeros, etc, con garra e intensidad y sobre todo muy competitivo. En la pista lo dejo todo ya que no me gusta la sensación que te deja la derrota”.

Para concluir Lluc tenía palabras para la que será su afición durante la temporada 2018/19: “Estoy muy ilusionado en este con el proyecto de Bisontes Castellón donde se respira futbol sala en cada rincón. Prometo compromiso y trabajo para conseguir todos los objetivos y estoy seguro que con el apoyo de esta gran afición, que estarán tan ilusionados como yo en esta nueva temporada, todo será mucho más fácil. Vamos a estar luchando hasta el final por nuestros objetivos. Creo que vamos a tener un año muy bonito y con muchas alegrías para nuestra afición”.