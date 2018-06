El Bisontes Castellón renueva a Malawy un año más

El CFS Bisontes Castellón continúa perfilando su plantilla con vistas a la próxima temporada. Héctor Garrigós Reyes, conocido deportivamente como Malawy, se ha convertido en el siguiente jugador en renovar por la entidad que preside Joaquín Sánchez Amorós.

El ala valenciano sumará, así, su cuarta temporada como jugador del CFS Bisontes Castellón. A sus 25 años recién cumplidos, el valenciano, que llegara procedente del filial del Levante UD tras ser Campeón de Liga, se ha ganado el respeto del club a base trabajo, compromiso y seriedad.

La temporada pasada una lesión le impedía disputar gran parte del campeonato, pero tras su total recuperación como demostraba en el tramo liguero, se espera sea pieza clave junto al grupo del equipo que está armando Bisontes.

Malawy, jugador rápido donde los haya, contagia su magia cada vez que pisa la pista. El de Cullera reconocía así su alegría por seguir un año más en el equipo castellonense. “Es mi cuarto año en este club y por la cabeza no me ha pasado por la cabeza otra opción que la de continuar aquí. Me ilusiona el proyecto que se está formando y no dudo que con trabajo el Bisontes pueda hacer grandes cosas la próxima temporada”, ha reconocido.