Bolt ya tiene su estatua en Kingston

Usain Bolt, el mejor atleta de la historia, ya tiene su estatua. Se descubrió el pasado domingo delante del Estadio Nacional de Kingston, capital de Jamaica, y emocionó vivamente al velocista acabado de retirar, a sus 31 años. A los 15, el Estado Nacional fue el escenario donde se dio a conocer internacionalmente al ganar el título mundial júnior.

Thank you Jamaica. Truly Humbled pic.twitter.com/eDyTo5v9sF