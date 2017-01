Una bombonera de Cerámica  para el Villarreal del siglo XXI

La evolución del Madrigal al coqueto y moderno Estadio de la Cerámica va ligada a la transformación del Villarreal, de una modesta entidad que peleaba por mantenerse en Segunda -—lo que ya era un éxito— a pelear con los grandes clubs de España y Europa, muchas veces de tú a tú. Si el Villarreal situó en el planeta fútbol a una pequeña localidad de 52.000 habitantes que hoy es conocida en los cinco continentes por ser la sede de uno de los clubs con más prestigio de un deporte que enamora a cientos de millones de personas de cualquier rincón de la Tierra, el atractivo Estadio de la Cerámica se ha convertido también en un icono de la ciudad y de la provincia de Castellón por la originalidad de su nueva fachada estrenada la pasada semana coincidiendo con la visita del actual campeón de Liga.

La verdadera valía de un gestor político, empresarial o de cualquier ámbito no radica en la grandeza de su proyecto, sino en su capacidad para llevarlo a cabo. De palabras huecas y agradables al oído no se vive y Castellón ha estado acostumbrada a grandes promesas no llevadas a cabo y que quedaron en el tintero con el paso de los años. El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha demostrado que sus pensamientos en voz alta acaban por plasmarse en muy poco tiempo. El Estadio de la Cerámica ha acabado siendo una realidad en un espacio de tiempo récord, contando con que los trámites burocráticos han retrasado su culminación.

En alrededor de 18 años, la transformación progresiva del Madrigal ha sido radical en diferentes fases que el propio Fernando Roig ni recuerda porque año tras año ha ido introduciendo mejoras constantes en la instalación.

Posiblemente la más llamativa sea esta última que ha culminado con el cambio de denominación y una transformación estética llamativa. Sin embargo, no le han ido atrás otras como la ampliación del aforo en los dos goles, tribuna y preferencia, la construcción de la grada visitante, las obras en el interior que no son visibles al público, el terreno de juego con un césped híbrido —de hierba natural y artificial— y una larga lista de remodelaciones.

CONTINUACIÓN DEL PROYECTO / Pero el estadio de la Cerámica todavía continuará mejorando su imagen, sus prestaciones, comodidad y otorgará más sorpresas al aficionado del Villarreal. Algunas ya están en la cabeza de Fernando Roig, pero otras irán madurando con el tiempo por la mente de un hombre inquieto y exigente consigo mismo, que quiere y ama al Villarreal como si fuera un hijo suyo, aunque realmente lo es, porque este proyecto de autor lleva su ADN en cada baldosa, trozo de hierba o piedra del Estadio de la Cerámica.

La siguiente fase incluirá, si el Ayuntamiento —tras cubrir las diferentes etapas que marcan las normativas municipales lo aprueba—, dar continuidad al cubrimiento cerámico de la fachada de la plaza del Llaurador en la zona de tribuna que contaría con unos porches en toda extensión. Se mejoraría la zona VIP, se crearían tres puertas más de acceso al estadio y se mejorarían las actuales. Una idea que se extenderá también a la grada de preferencia.

El proyecto final contempla un Estadio de la Cerámica totalmente recubierto de cerámica de Castellón en toda su extensión. Una bombonera revestida totalmente por uno de los productos más identificativos de la provincia, además del motor más importante de la economía.

Es indudable que el hábitat que rodea al estadio ha experimentado un impulso considerable con la generación de un extenso espacio abierto lúdico para el disfrute no solo del aficionado al fútbol, sino de la ciudadanía en general. La demolición del pabellón Campió Llorens —antes anexo al fondo sur del estadio amarillo— ha mejorado exponencialmente el entorno de la instalación.

Un proyecto inminente es la ubicación de un museo interactivo para el Villarreal y para el fútbol en general, similar al que existe en Glasgow en Hampden Park, aunque en versión 2.0. El club cuenta muchos metros cuadrados encima de la tienda oficial del Villarreal, en una esquina de la fachada sur colindante con la tribuna. Una idea abierta a nuevas variantes como archivo histórico del club tanto en cuanto a recuerdos, trofeos y memoria histórica en sonido, imágenes o, incluso, hemeroteca.

ESPACIO DE OCIO / Otro frente que impulsará la fachada sur y la vida social alrededor del Estadio de la Cerámica es la amplia zona comercial disponible en los bajos que dan a la plaza del Llaurador, y que dará cabida en un futuro, por los atractivos que ha ganado el nuevo hábitat, a restaurantes de comida para gente joven, tiendas o cafeterías.

El nuevo nombre del estadio, junto con el de sus primeros siete patrocinadores —Porcelanosa, Pamesa y Argenta como principales, además de TAU, Bestile, Colorobbia y Esmalglás-Itaca— aparecerá grabado en la fachada ya en el partido contra el Valencia del próximo sábado (a las 20.45 horas), sustituyendo los rótulos virtuales que se proyectaron el día de la inauguración. Un estadio que rendirá un permanente homenaje a la cerámica y que estará abierto a dar entrada en su fachada a la entrada de nuevos patrocinadores que quieran exportar su imagen por todo el planeta aprovechando el tirón internacional de un Villarreal habitual en las competiciones continentales en los últimos años.

REPRESENTACIÓN DEL SECTOR / Actualmente está representado el 30% del sector si se atiene a la facturación, pero en la mente de Fernando Roig se halla el avanzar poco a poco en la entrada de nuevas empresas que participen en la explotación comercial del Estadio de la Cerámica. Esta primera temporada el ingreso por el nuevo nombre supondrá para las arcas del club amarillo unos tres millones de euros, una cifra que crecerá a medida que vaya creciendo el proyecto y vaya calando en el sector cerámico. El antiguo Madrigal se convertirá de esta forma en la mejor imagen de lo que representa la cerámica en la construcción, exportando una imagen de modernidad a un campo de fútbol que ahora es un icono arquitectónico y de diseño. Un estadio de primer nivel.

ELEC-REAL ILUMINA EL ESTADIO / La plaza del Llaurador también estará preparada para grandes eventos. La fachada del estadio, con sus juegos de luces instalados por la empresa local Elec-Real, dará juego para diferentes espectáculos. En los bajos del estadio existe espacio para camerinos y también aseos públicos. Por otra parte, el estadio estará iluminado todos los días del año, lo que otorgará una gran vistosidad a la zona hasta las 11 de la noche.