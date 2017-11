Bonera, el mejor ejemplo

Aprenderéis más con esta charla que en algún entrenamiento». Lo dijo Pepe Alcaide a los cadetes que se citaron ayer en la Ciudad Deportiva del Villarreal para escuchar a Daniele Bonera. No le faltaba razón al técnico, y no por carencias en sus entrenamientos, sino porque la clase magistral del italiano dio para mucho. «Esperamos que no sea la última», concluía el capitán Nacho Vila.

La iniciativa puesta en marcha por el club, que pretende acercar a los jugadores del primer equipo a las futuras estrellas de las categorías inferiores, arrancó con una lección de fútbol de Bonera, que antes de afrontar un partido en San Mamés, «en el que el equipo demostrará que puede ganar a cualquiera y en cualquier campo», repasó algunas de sus vivencias: «Cuando fiché por el Milan, compañeros como Maldini, Gattuso, Costacurta o Pirlo me enseñaron que había que ser hombre antes que futbolista. Eran campeones en el campo, pero también cuando salían de él».

LECCIÓN DE HUMILDAD // Un futbolista que ha levantado Champions o Ligas y que jugó nueve temporadas en uno de los mejores Milan de la historia, se confesó ante los cadetes de la cantera: «No conozco a nadie que se haya ganado el sitio sin trabajar ni comprometerse. Aún intento mejorar cada día. Ayer mismo aprendí una cosa nueva en el entrenamiento que no sabía. Nunca se para de aprender», afirmó a sus 36 años.

Profesional como pocos, Bonera dejó claro a los cracks del futuro que no siempre llega el mejor: «La humildad es la clave del éxito. Cuando un futbolista no tiene una calidad enorme tiene que trabajar con otras cosas. Lo que he conseguido ha sido gracias a mi fuerza de voluntad; nadie me ha regalado nada». El internacional italiano destapó también cuál es su secreto de su juventud: «Cuando no voy convocado me cuido tanto como cuando juego. En día de partido salgo a entrenar para demostrar al míster que se equivoca al dejarme fuera. Muchas veces te sirven más los momentos malos que los buenos».

De hecho, sobre su experiencia en el Milan recordaba que «allí debías demostrar cada día que merecías esa camiseta» y agradeció la ayuda de algún veterano: «Costacurta, que se retiró con 41 años, se quedaba los primeros meses después de los entrenamientos para hablar conmigo y apoyarme porque veía que lo pasaba mal al no jugar mucho».

ENTRE MESSI Y NESTA // Los cadetes del Villarreal aprovecharon también la presencia de Bonera para preguntarle por quién es el mejor central con el que ha jugado y quién el delantero que se lo ha puesto más difícil: «Si no el mejor, Nesta fue de los mejores. Aprendí mucho con él. Los delanteros que me lo ponen más difícil son los más rápidos, aunque Messi en España e Ibrahimovic en Italia me han puesto en apuros».