Borriol y Villarreal C empatan y se quedan a medias en El Palmar

Reparto de puntos infructuoso entre Borriol y Villarreal C. No en vano, el punto no sirve a ninguno de los dos contendientes: a los primeros para acercarse a la permanencia, y a los segundos cara a apurar sus opciones de clasificarse para la promoción.

Desde el comienzo del partido ambos equipos buscaron la portería contraria con una apuesta por el buen juego. Primero crearon peligro los amarillos, en un chut de Fran Álvarez, que se estrelló en la cruceta, y posteriormente con un disparo de Nikola, que rechazó de forma providencial Sabater. También los de Guimerà dijeron la suya, en las botas de Martí Prera y Javi Mora.

En este contexto llegó la diana local. Un disparo de Martí Prera en el interior del área era rechazado por el meta amarillo pero el balón lo recogió el zaguero Lalo, en el interior del área, para marcar el primero a los once minutos. Sin embargo, sin tiempo para degustar el tanto, empató el Villarreal C, lo hizo Nikola al conectar un gran centro de Fran Álvarez desde la banda derecha. El partido estaba bonito, con llegadas a las porterías por parte de ambos equipos, en una de ellas llegó el segundo tanto rojillo, concretamente a la salida de un córner, botado por Dani Márquez que, prácticamente libre de marca, envió a la red el capitán Javi Mora en el interior del área.

Ritmo trepidante // La segunda parte mantuvo el mismo ritmo que la primera. En ella el primer acercamiento peligroso corrió a cargo de Dani Villa, que cerca estuvo de empatar, minutos más tarde fue el local Martí Prera quien probó fortuna, ambas acciones terminaron con el cuero por encima de la puerta. No había tiempo para la relajación, no lo concedió el encuentro.

Al cuarto de hora de la reanudación el cancerbero Sabater salvaba el empate en un trallazo cruzado de Andi y a renglón seguido rechazó un potente tiro de Fran Álvarez. Villa también tuvo la suya pero volvió a encontrarse nuevamente con un estelar Sabater. Pero tanto va el cántaro a la fuente que terminó por explotar, en el minuto 86 Villa cabeceó limpiamente un gran centro para establecer el empate final.