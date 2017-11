Del Bosque: "Soy partidario del VAR, pero en cosas concretas"

El Vicente del Bosque más intimista ha ofrecido esta mañana una charla en el Casino Antiguo que, dentro del Foro de Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana, llevó el título de 'Integración social a través del deporte', aunque en realidad versó sobre la trayectoria vital del exseleccionador, no solamente sobre su exitosa etapa primero como futbolista y más tarde como entrenador, sino como padre de un niño con síndrome de Down.

Del Bosque habló de su faceta como padre de un discapacitado. «Fue un shock, pero ahora sería imposible concebir la vida sin Álvaro. No estoy al 100% de acuerdo con el deporte inclusivo, pero sí que lo practiquen», añadió.

Del Bosque explicó qué es, para él, un vestuario, de cuáles son los roles de jugador y entrenador: «Los futbolistas somos, porque yo también lo he sido, egoístas, pero deberían ser apasionados, porque el problema para el vestuario no son los buenos o los malos futbolistas, sino los apáticos». «El futbolista debe ser generoso, inspirador y emocional», subrayó.

Habla sobre el VAR

Ante la prensa, Del Bosque también dio su opinión sobre la polémica del momento: el 'no gol' de Messi en Mestalla. «Errores siempre los ha habido y siempre los habrá, pero sí, soy partidario del VAR para cosas concretas».