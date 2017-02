Bruno: «Lo hablamos, lo repetimos y nos vuelve a pasar»

Lo dijo el capitán del Villarreal CF, Bruno Soriano, sobre el mismo terreno de juego del Estadio de la Cerámica y, después, lo recalcó en la zona mixta. El Villarreal vuelve a tropezar en la misma piedra, esos arranque de los encuentros que tanto están lastrando a los amarillos. El Málaga, una vez más, lo aprovechó, aunque el capitán, de penalti, minimizó los daños.

«En el inicio del partido no salimos enchufados, es una cosa que nos suele pasar contra los equipos de abajo, que siempre nos cuestan más...», introdujo. «Contra los grandes, la gente se va a casa orgullosa del equipo, aunque pueda perder, pero ante los de abajo… Si bajas un poco el nivel, se nota. Se han escapados dos puntos, y más, en casa», agregó. «Hay que mejorar, trabajarlo con el míster. Nosotros lo hablamos, lo repetimos en el vestuario y nos vuelve a pasar, es una cuestión de mentalidad. Porque luego te marcan, tienes que remar y remontar», reforzó Bruno.

«Nosotros queríamos ganar para hacer bueno el punto que conseguimos ante un gran equipo como el Sevilla, pero ahora toca trabajar», destacó. «Hay que descansar para estar a tope contra la Roma», manifestó. «Hay cosas que tenemos que mejorar. El Málaga ha hecho también un buen partido pero, sobre todo, ha salido más enchufado que nosotros», comentó el 21 del Villarreal.

LA POLÉMICA. «Estamos en el campo y no lo vemos bien. Le he preguntado al árbitro si había visto muy clara la roja [a Soriano], pero últimamente los equipos protestamos mucho a los árbitros. Hablamos demasiado de ellos, en todos los campos hay polémicas, pero tenemos que ayudarles más, aunque tienes mucha tensión en el campo para no protestar. Estas cosas seguirán pasando», comentó sobre la controvertida actuación de Vicandi Garrido.

Respecto al Roma, dijo que «¡claro que podemos!». «Tenemos que pensarlo y sentirlo, también la afición. Ese es un partido de los que nos gustan».