El Cáceres pelea sin premio

No pudo el Cáceres Patrimonio con el Ourense, el equipo más en forma de la LEB Oro, y terminó cayendo por pura lógica por un claro 90-72. Su escasa rotación, con falta de efectivos claves como Rakocevic, Dani Martínez o Ward, todos ellos lesionados y por citar los últimos en situación de ko, y la forma del rival, imparable, no dieron opción, especialmente a partir del tercer cuarto, en el que se rompió el choque. En los dos primeros los de Ñete Bohigas dieron la cara. Debutó el último fichaje, Will Saunders, que aportó muy poco.

Con Saunders titular, el británico salió muy despistado y errático, el Cáceres fue superado totalmente en el inicio. El 10-2 de lo decía todo en el primer tiempo muerto de Ñete Bohigas (min. 4).

El Cáceres reaccionó y se metió en el partido. Salió el junior Pablo Gracia. Salieron Jakstas y Keshinro para intentar dar otro aire. La canasta estratosférica de Pol Olivier en el último segundo dejó el 20-18 en este primer cuarto.

En el segundo cuarto, las dudas y las carencias del Cáceres se reprodujeron claramente. Tras el empate, tuvo varias opciones de ponerse incluso delante, pero empezó a fallar desde todos los lados para otorgar fortaleza al Ourense. El 35-27 del minuto 16 hizo de nuevo parar el tiempo a Bohigas. Y todo ello con Corrales fuera y con otro junior, Vieux Kasse, dentro.

El base local, Reggie Johnson, lo decidía todo desde fuera, igual que Ahonen. Tremendos ambos. En el minuto 18, Luis Parejo era ya el máximo anotador de la historia del Cáceres, por delante de Francis Sánchez, tras una bandeja que pasará a los anales. El triple del Ourense funcionaba entonces, lo que le dio la ventaja al final de la primera parte del encuentro: 48-40.

En el tercer cuarto, nada más empezar, la tercera personal de Saunders. Casi consecutivamente, la cuarta, en tanto los gallegos se iban en el marcador. El cuadro de Gonzalo García se disparó hasta los 13 de diferencia en el minuto 25 (59-45), con tiempo muerto de Bohigas. La zona del entrenador extremeño no fue el mejor argumento y el Ourense se fue disparando con espectacularidad. La rotación del Cáceres ya no servía.El partido prácticamente se terminó en este tercer cuarto. Los locales fueron un ciclón desde todos lados, con lanzamientos triples acertados y continuados de Ahonen y de Johnson, a lo que se unió Zamora. El marcador, a falta de diez minutos, lo decía ya todo: 74-50. El amago de reacción tras un 0-0 de parcial (74-60, min. 32) fue mera anécdota, aunque ejemplificaba el orgullo de este honradísimo equipo.

Al final, al menos Sanders, muy deficiente todo el partido, pudo hacer unas canastas que le pueden dar ánimo para próximas citas. La lógica imperó.

3OURENSE: Reggie Johnson (18), Jhornan Zamora (15), Davis Rozitis (14), Rokas Uzas (2), Héctor Manzano (7) --cinco inicial-- Alberto Maura (0), Roope Ahonen (14), Daniel Trist (10), Abdoulaye Ndoye (4), Martín Rodríguez (2) y Víctor Moreno (4).

3CÁCERES: Guille Corrales (13), Will Saunders (4), Luis Parejo (13), Sergio Pérez (5), Robertas Grabauskas (8) --cinco inicial-- Pol Olivier (10), Pablo Gracia (2), Olajide Keshinro (9), Rolandas Jakstas (8) y Vieux Kasse (0).

3MARCADOR POR CUARTOS: 20-18, 48-40 (descanso), 74-50 y 90-72 (final).

3ÁRBITROS: Uruñuela Uruñulela y Vázquez García. Sin eliminados.

3Pabellón: Pazo Paco Paz.

3Espectadores: 2.800.

