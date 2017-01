Caicedo ya tiene una oferta del Villarreal

Felipe Caicedo ya tiene en su poder una propuesta del Villarreal. El club amarillo quiere al delantero ecuatoriano en un operación a préstamo hasta final de temporada en la que estaría dispuesto a incluir una opción de compra, pero siempre de carácter opcional y no obligada. El delantero del Espanyol también debería renunciar a una parte de su elevada nómina para jugar en Vila-real. Tal como informó Mediterráneo en su edición impresa del pasado miércoles, Caicedo era una de las alternativas que tenía en agenda la secretaría técnica de Pablo Ortells y Seguí para reforzar el ataque amarillo y atender a las peticiones de Fran Escribá de contar con un referente para su juego ofensivo, aunque manejando también tres jugadores más para esa demarcación, aunque el conocimiento de la Liga y la experiencia del jugador le convierten en este momento en el candidato número uno, después de que la operación con el delantero del Real Madrid Mariano no fuera posible.

El jugador deberá ahora negociar su salida del Espanyol, donde Quique Sánchez Flores no cuenta con el ecuatoriano y espera su marcha para reforzar su juego ofensivo con un viejo conocido de la afición perica como Sergio García. El Villarreal quiere una respuesta rápida de Felipe Caicedo para enfocar su mira hacia otros futbolistas en caso de que su incorporación no fuera posible porque el Espanyol no aceptara sus condiciones.

El Villarreal ha recabado informes personales del ecuatoriano con Álvaro Gónzlalez, un ‘espía’ que le conoce perfectamente por haber compartido vestuario con él en el Espanyol y todos son inmejorables en cuanto al carácter y la profesionalidad del jugador. Caicedo, por su parte, conoce perfectamente por medio del central cántabro de cómo se trabaja en el Villarreal y está deseoso por vestir de amarillo. Caicedo, y el Espanyol, deben decir sí a la propuesta amarilla en los próximos días para continuar con las otras opciones.