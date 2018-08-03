14:22 h. ENFRENTAMIENTOS DE BALONCESTO
El calendario oficial de la Liga Endesa 2018-2019
Los partidos de la segunda vuelta no se celebrarán en la misma jornada de la primera
EL PERIÓDICO
03/08/2018
Ya se conoce el calendario de la Liga Endesa 2018-19, cuya primera jornada tendrá lugar entre el 27 y el 30 de septiembre. La Liga Regular de la Liga Endesa abrirá el telón con una jornada inicial en la que el actual campeón, el Real Madrid, recibirá la visita del Iberostar Tenerife; reedición de los cuartos de final del último playoff de la Liga. Además, los semifinalistas de la pasada temporada Barça Lassa y Herbalife Gran Canaria se medirán en otro interesantísimo duelo. Y dos enemigos íntimos como Unicaja y Valencia Basket se verán las caras en el Martín Carpena.
El calendario llega con una importante innovación: se aplica por primera vez en la historia de la competición un criterio de 'jornadas no idénticas'. Esto es, los nueve partidos de cada jornada de la primera vuelta no se disputarán necesariamente en la misma jornada de la segunda, sino que podrán repartirse en distintas jornadas.
Además, en las dos jornadas programadas íntegramente en días laborables (Jornadas 2 y 31) todos sus partidos se disputarán entre jueves y viernes, celebrándose la jornada posterior en sábado y domingo. Se ha tenido en cuenta esa circunstancia para racionalizar y optimizar los desplazamientos de los equipos entre dichos encuentros.
"Estas novedades, unidas al calendario asimétrico que se aplica desde el inicio de una Liga regular única en 1994, permitirán maximizar las necesidades de los clubs en cuanto a ocupación de pabellones y viajes, y asegurar el máximo espectáculo para los aficionado", afirma la ACB en un comunicado.
Además, la jornada 34 pasa a disputarse el domingo 26 de mayo para no coincidir con la final de la Copa del Rey de fútbol fijada recientemente el 25 de mayo.
JORNADA 1 (27-30 de septiembre 2018):
REAL MADRID - IBEROSTAR TENERIFE
KIROLBET BASKONIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
BARÇA LASSA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MORABANC ANDORRA - UCAM MURCIA CB
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MOVISTAR ESTUDIANTES - BAXI MANRESA
MONBUS OBRADOIRO - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - VALENCIA BASKET
DELTECO GBC - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 2 (4 y 5 de octubre 2018):
VALENCIA BASKET - REAL MADRID
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - MOVISTAR ESTUDIANTES*
TECNYCONTA ZARAGOZA - DELTECO GBC
SAN PABLO BURGOS - KIROLBET BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - UNICAJA
BAXI MANRESA - BARÇA LASSA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
* El encuentro entre UCAM Murcia CB y Movistar Estudiantes se aplazará por la participación de ambos equipos en la fase previa de la FIBA Basketball Champions League.
JORNADA 3 (6 y 7 de octubre 2018):
REAL MADRID - UNICAJA
KIROLBET BASKONIA - DELTECO GBC
BARÇA LASSA - MORABANC ANDORRA
HERBALIFE GRAN CANARIA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
IBEROSTAR TENERIFE - MONBUS OBRADOIRO
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONTAKIT FUENLABRADA
UCAM MURCIA CB - VALENCIA BASKET
BAXI MANRESA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
SAN PABLO BURGOS - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 4 (13 y 14 de octubre 2018):
REAL MADRID - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
UNICAJA - HERBALIFE GRAN CANARIA
BARÇA LASSA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - BAXI MANRESA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - SAN PABLO BURGOS
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET
MONTAKIT FUENLABRADA - KIROLBET BASKONIA
DELTECO GBC - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 5 (20 y 21 de octubre 2018):
VALENCIA BASKET - BARÇA LASSA
KIROLBET BASKONIA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - MOVISTAR ESTUDIANTES
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - DELTECO GBC
MONBUS OBRADOIRO - REAL MADRID
BAXI MANRESA - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 6 (27 y 28 de octubre 2018):
VALENCIA BASKET - MONTAKIT FUENLABRADA
REAL MADRID - SAN PABLO BURGOS
UNICAJA - TECNYCONTA ZARAGOZA
BARÇA LASSA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - IBEROSTAR TENERIFE
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - BAXI MANRESA
MOVISTAR ESTUDIANTES - KIROLBET BASKONIA
DELTECO GBC - HERBALIFE GRAN CANARIA
JORNADA 7 (3 y 4 de noviembre 2018):
REAL MADRID - MORABANC ANDORRA
IBEROSTAR TENERIFE - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONBUS OBRADOIRO - DELTECO GBC
KIROLBET BASKONIA - VALENCIA BASKET
SAN PABLO BURGOS - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - BARÇA LASSA
BAXI MANRESA - HERBALIFE GRAN CANARIA
UCAM MURCIA CB - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MOVISTAR ESTUDIANTES - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 8 (10 y 11 de noviembre 2018):
VALENCIA BASKET - BAXI MANRESA
UNICAJA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
BARÇA LASSA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - IBEROSTAR TENERIFE
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONBUS OBRADOIRO
DELTECO GBC - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - REAL MADRID
MORABANC ANDORRA - KIROLBET BASKONIA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 9 (17 y 18 de noviembre 2018):
REAL MADRID - DELTECO GBC
KIROLBET BASKONIA - HERBALIFE GRAN CANARIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - MONBUS OBRADOIRO
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - MONTAKIT FUENLABRADA
SAN PABLO BURGOS - BAXI MANRESA
IBEROSTAR TENERIFE - VALENCIA BASKET
MORABANC ANDORRA - UNICAJA
MOVISTAR ESTUDIANTES - BARÇA LASSA
JORNADA 10 (24 y 25 de noviembre 2018):
VALENCIA BASKET - DELTECO GBC
UNICAJA - UCAM MURCIA CB
HERBALIFE GRAN CANARIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
BARÇA LASSA - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - KIROLBET BASKONIA
MONTAKIT FUENLABRADA - MORABANC ANDORRA
BAXI MANRESA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
SAN PABLO BURGOS - IBEROSTAR TENERIFE
TECNYCONTA ZARAGOZA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 11 (8 y 9 de diciembre 2018):
VALENCIA BASKET - MORABANC ANDORRA
REAL MADRID - HERBALIFE GRAN CANARIA
KIROLBET BASKONIA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
BARÇA LASSA - IBEROSTAR TENERIFE
MOVISTAR ESTUDIANTES - SAN PABLO BURGOS
MONTAKIT FUENLABRADA - BAXI MANRESA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UNICAJA
DELTECO GBC - UCAM MURCIA CB
TECNYCONTA ZARAGOZA - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 12 (15 y 16 de diciembre 2018):
UNICAJA - BARÇA LASSA
HERBALIFE GRAN CANARIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MORABANC ANDORRA - DELTECO GBC
UCAM MURCIA CB - MONTAKIT FUENLABRADA
SAN PABLO BURGOS - VALENCIA BASKET
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - REAL MADRID
IBEROSTAR TENERIFE - KIROLBET BASKONIA
MONBUS OBRADOIRO - MOVISTAR ESTUDIANTES
BAXI MANRESA - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 13 (22 y 23 diciembre 2018):
REAL MADRID - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - SAN PABLO BURGOS
MONBUS OBRADOIRO - BAXI MANRESA
MOVISTAR ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET
UNICAJA - KIROLBET BASKONIA
DELTECO GBC - BARÇA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - HERBALIFE GRAN CANARIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 14 (29 y 30 diciembre 2018):
VALENCIA BASKET - TECNYCONTA ZARAGOZA
BARÇA LASSA - MONBUS OBRADOIRO
HERBALIFE GRAN CANARIA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
IBEROSTAR TENERIFE - BAXI MANRESA
KIROLBET BASKONIA - REAL MADRID
DELTECO GBC - UNICAJA
MONTAKIT FUENLABRADA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
JORNADA 15 (6 enero 2019):
UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - DELTECO GBC
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - VALENCIA BASKET
MOVISTAR ESTUDIANTES - REAL MADRID
BAXI MANRESA - KIROLBET BASKONIA
SAN PABLO BURGOS - BARÇA LASSA
MONBUS OBRADOIRO - MORABANC ANDORRA
TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM MURCIA CB
JORNADA 16 (12 y 13 de enero 2019):
VALENCIA BASKET - HERBALIFE GRAN CANARIA
REAL MADRID - TECNYCONTA ZARAGOZA
UNICAJA - MOVISTAR ESTUDIANTES
BARÇA LASSA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MORABANC ANDORRA - SAN PABLO BURGOS
UCAM MURCIA CB - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - MONBUS OBRADOIRO
DELTECO GBC - BAXI MANRESA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - KIROLBET BASKONIA
JORNADA 17 (20 enero 2019):
KIROLBET BASKONIA - BARÇA LASSA
HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - DELTECO GBC
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - VALENCIA BASKET
BAXI MANRESA - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - UNICAJA
TECNYCONTA ZARAGOZA - MORABANC ANDORRA
SAN PABLO BURGOS - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 18 (26 y 27 de enero 2019):
VALENCIA BASKET - SAN PABLO BURGOS
REAL MADRID - MONTAKIT FUENLABRADA
KIROLBET BASKONIA - MONBUS OBRADOIRO
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - BAXI MANRESA
BARÇA LASSA - UNICAJA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - HERBALIFE GRAN CANARIA
UCAM MURCIA CB - MORABANC ANDORRA
MOVISTAR ESTUDIANTES - IBEROSTAR TENERIFE
DELTECO GBC - TECNYCONTA ZARAGOZA
JORNADA 19 (2 y 3 de febrero 2019):
MORABANC ANDORRA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
BAXI MANRESA - VALENCIA BASKET
UNICAJA - REAL MADRID
HERBALIFE GRAN CANARIA - KIROLBET BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - BARÇA LASSA
TECNYCONTA ZARAGOZA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MONBUS OBRADOIRO - UCAM MURCIA CB
MONTAKIT FUENLABRADA - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - DELTECO GBC
JORNADA 20 (9 y 10 de febrero 2019):
VALENCIA BASKET - MONBUS OBRADOIRO
REAL MADRID - KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - BAXI MANRESA
BARÇA LASSA - MONTAKIT FUENLABRADA
HERBALIFE GRAN CANARIA - DELTECO GBC
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - UCAM MURCIA CB
IBEROSTAR TENERIFE - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - TECNYCONTA ZARAGOZA
MOVISTAR ESTUDIANTES - MORABANC ANDORRA
JORNADA 21 (2 y 3 de marzo 2019):
KIROLBET BASKONIA - UNICAJA
DELTECO GBC - VALENCIA BASKET
MORABANC ANDORRA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - BARÇA LASSA
SAN PABLO BURGOS - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
TECNYCONTA ZARAGOZA - IBEROSTAR TENERIFE
MONTAKIT FUENLABRADA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
BAXI MANRESA - MOVISTAR ESTUDIANTES
JORNADA 22 (9 y 10 de marzo 2019):
VALENCIA BASKET - UCAM MURCIA CB
UNICAJA - DELTECO GBC
BARÇA LASSA - SAN PABLO BURGOS
MORABANC ANDORRA - MONTAKIT FUENLABRADA
MOVISTAR ESTUDIANTES - TECNYCONTA ZARAGOZA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - REAL MADRID
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - KIROLBET BASKONIA
IBEROSTAR TENERIFE - HERBALIFE GRAN CANARIA
BAXI MANRESA - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 23 (16 y 17 de marzo 2019):
REAL MADRID - BAXI MANRESA
KIROLBET BASKONIA - IBEROSTAR TENERIFE
BARÇA LASSA - MOVISTAR ESTUDIANTES
UCAM MURCIA CB - TECNYCONTA ZARAGOZA
MONTAKIT FUENLABRADA - VALENCIA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - MORABANC ANDORRA
DELTECO GBC - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MONBUS OBRADOIRO - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
JORNADA 24 (23 y 24 de marzo 2019):
VALENCIA BASKET - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
REAL MADRID - BARÇA LASSA
UNICAJA - MONBUS OBRADOIRO
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - MONTAKIT FUENLABRADA
IBEROSTAR TENERIFE - DELTECO GBC
TECNYCONTA ZARAGOZA - KIROLBET BASKONIA
MORABANC ANDORRA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - SAN PABLO BURGOS
JORNADA 25 (30 y 31 de marzo 2019):
KIROLBET BASKONIA - MOVISTAR ESTUDIANTES
BARÇA LASSA - BAXI MANRESA
HERBALIFE GRAN CANARIA - VALENCIA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - REAL MADRID
TECNYCONTA ZARAGOZA - UNICAJA
DELTECO GBC - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA CB
SAN PABLO BURGOS - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 26 (6 y 7 de abril 2019):
UNICAJA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONBUS OBRADOIRO - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - VALENCIA BASKET
HERBALIFE GRAN CANARIA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - KIROLBET BASKONIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - BARÇA LASSA
BAXI MANRESA - IBEROSTAR TENERIFE
DELTECO GBC - MOVISTAR ESTUDIANTES
SAN PABLO BURGOS - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 27 (13 y 14 de abril 2019):
VALENCIA BASKET - UNICAJA
REAL MADRID - MONBUS OBRADOIRO
KIROLBET BASKONIA - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - SAN PABLO BURGOS
TECNYCONTA ZARAGOZA - BARÇA LASSA
MONTAKIT FUENLABRADA - HERBALIFE GRAN CANARIA
MOVISTAR ESTUDIANTES - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
IBEROSTAR TENERIFE - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - DELTECO GBC
JORNADA 28 (20 y 21 de abril 2019):
VALENCIA BASKET - IBEROSTAR TENERIFE
HERBALIFE GRAN CANARIA - BAXI MANRESA
MORABANC ANDORRA - TECNYCONTA ZARAGOZA
UCAM MURCIA CB - REAL MADRID
BARÇA LASSA - KIROLBET BASKONIA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - UNICAJA
DELTECO GBC - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
SAN PABLO BURGOS - MOVISTAR ESTUDIANTES
MONBUS OBRADOIRO - MONTAKIT FUENLABRADA
JORNADA 29 (27 y 28 de abril 2019):
REAL MADRID - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
KIROLBET BASKONIA - MONTAKIT FUENLABRADA
UNICAJA - SAN PABLO BURGOS
TECNYCONTA ZARAGOZA - VALENCIA BASKET
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BARÇA LASSA
MOVISTAR ESTUDIANTES - HERBALIFE GRAN CANARIA
IBEROSTAR TENERIFE - MORABANC ANDORRA
BAXI MANRESA - UCAM MURCIA CB
DELTECO GBC - MONBUS OBRADOIRO
JORNADA 30 (4 y 5 de mayo 2019):
VALENCIA BASKET - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
KIROLBET BASKONIA - BAXI MANRESA
MORABANC ANDORRA - MONBUS OBRADOIRO
UCAM MURCIA CB - DELTECO GBC
IBEROSTAR TENERIFE - DIVINA SEGUROS JOVENTUT
MONTAKIT FUENLABRADA - TECNYCONTA ZARAGOZA
SAN PABLO BURGOS - REAL MADRID
MOVISTAR ESTUDIANTES - UNICAJA
HERBALIFE GRAN CANARIA - BARÇA LASSA
JORNADA 31 (9 y 10 de mayo 2019):
REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES
UNICAJA - MONTAKIT FUENLABRADA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - IBEROSTAR TENERIFE
TECNYCONTA ZARAGOZA - SAN PABLO BURGOS
BARÇA LASSA - VALENCIA BASKET
DELTECO GBC - KIROLBET BASKONIA
MONBUS OBRADOIRO - HERBALIFE GRAN CANARIA
BAXI MANRESA - MORABANC ANDORRA
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - UCAM MURCIA CB
JORNADA 32 (11 y 12 de mayo 2019):
VALENCIA BASKET - MOVISTAR ESTUDIANTES
KIROLBET BASKONIA - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT - BAXI MANRESA
MONTAKIT FUENLABRADA - DELTECO GBC
TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID
UCAM MURCIA CB - UNICAJA
MORABANC ANDORRA - BARÇA LASSA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONBUS OBRADOIRO - IBEROSTAR TENERIFE
JORNADA 33 (18 y 19 de mayo 2019):
KIROLBET BASKONIA - DIVINA SEGUROS JOVENTUT*
BARÇA LASSA - DELTECO GBC
HERBALIFE GRAN CANARIA - TECNYCONTA ZARAGOZA
MORABANC ANDORRA - CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
MOVISTAR ESTUDIANTES - MONBUS OBRADOIRO
REAL MADRID - VALENCIA BASKET
IBEROSTAR TENERIFE - UNICAJA
SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA CB
BAXI MANRESA - MONTAKIT FUENLABRADA
* El encuentro entre KIROLBET Baskonia y Divina Seguros Joventut se jugará en otra fecha por la celebración de la Final Four de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena.
JORNADA 34 (26 mayo 2019):
VALENCIA BASKET- KIROLBET BASKONIA
UNICAJA - MORABANC ANDORRA
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN - SAN PABLO BURGOS
DIVINA SEGUROS JOVENTUT- MOVISTAR ESTUDIANTES
TECNYCONTA ZARAGOZA - BAXI MANRESA
DELTECO GBC - REAL MADRID
MONBUS OBRADOIRO - BARÇA LASSA
UCAM MURCIA CB - HERBALIFE GRAN CANARIA
MONTAKIT FUENLABRADA - IBEROSTAR TENERIFE
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