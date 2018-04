Calleja: «A la guerra hay que ir con guerreros, y los tenemos»

Javier Calleja espera que en Sevilla toque ir hacia arriba en la «montaña rusa» en la que se está convirtiendo esta temporada, «con momentos muy buenos con picos altos —solo hay que recordar la victoria en el Bernabéu o la más cercana remontada ante el Atlético— y otros de derrotas consecutivas —lleva dos, Málaga y Sevilla— de las que siempre» se han «rehecho». «Espero que pase una vez más», sostiene el técnico, que confía en la reacción de los suyos en un escenario «complicado» y ante un «rival directo». «Cuanto más importante es el reto, mayor es la recompensa», sentencia el madrileño, preparado para finalizar con éxito cada una de las siete batallas que restan para lograr el premio de Europa. «A la guerra se va con guerreros, y nosotros los tenemos», subraya.

Si los dos tropiezos consecutivos no han afectado a la moral del Submarino, sí lo han hecho en el plano de efectivos, sobre todo defensivos. «Es cierto que llegamos con bajas, pero ya hemos probado a varios jugadores en la zona central de la defensa», explica Calleja, que tiene plena confianza en el relevo para «cubrir el hueco que dejan Bonera y Álvaro», el primero por lesión y el segundo por sanción. «Tenemos algún jugador polivalente para que no se noten esas bajas», confirma el preparador amarillo, que tiene a Mario, al canterano Pau e, incluso, a Javi Fuego como comodines.

Pero la principal preocupación de Calleja no son las bajas, sino que el Villarreal recupere su solvencia. «Debemos volver a demostrarnos que somos competitivos y capaces de ganar a cualquier rival, con nuestro sello. Lo hemos hecho muchas veces y espero que se repita ante el Sevilla», sostiene el técnico, que no tiene claro si el esfuerzo de los sevillistas ante el Bayern, el pasado miércoles en la Champions, «les puede afectar». «Seguramente sabrán cambiar el chip para centrarse en la Liga» y en esta final por Europa que espera en el Pizjuán, aunque Calleja sabe que la cita no dejará nada cerrado: «Es un partido importante, pero no decisivo. Vamos a estar peleando hasta el último partido para estar en Europa».