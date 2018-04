Calleja: «Estamos cerca del objetivo y no podíamos fallar»

Calleja, como los miles de aficionados que acudieron ayer al Estadio de la Cerámica, era consciente a la conclusión del choque ante el Celta que el Villarreal había dado un paso importante hacia Europa. «Hemos visto un gran encuentro, un espectáculo, y hemos sumado tres puntos que nos acercan al objetivo. Cada vez queda menos y no fallar era importantísimo», reconocía el entrenador.

La goleada ante el cuadro gallego confía una dinámica positiva de un equipo que se asienta en la sexta plaza: «Hemos mantenido la línea de los últimos partidos y ganado en confianza para el derbi contra el Valencia. Ese es el partido», admitía. A la hora de hacer un resumen del último encuentro, no escondía que «el partido empezó un poco loco, con dominio alterno ante un gran rival que siempre pone en dificultades a su adversario».

TRES NOMBRES PROPIOS // Calleja elogió el rendimiento colectivo, pero subrayó en primer lugar el nombre del gran protagonista de la noche con tres goles: «Para un delantero siempre es importante marcar, y Carlos Bacca ha estado espectacular». También resaltó el trabajo de los dos extremos, que se han asentado en el once: «Chery y Samu nos están dando mucho porque son muy verticales y liberan a hombres como Bacca y Raba». Cuestionado si el 4-2-3-1 será ya el sistema por el que apostará en la recta final de Liga, Calleja no quiso dar pistas, aunque no ocultó su satisfacción por los frutos que está dando la apuesta: «Creo más en las ideas que en los sistemas, pero lo cierto es que está funcionando porque nos ha permitido ganar esta final y vamos a seguir con ello».

BACCA, FELIZ // Por su parte, el trigoleador Carlos Bacca señaló que está contento por su rendimiento, aunque añadió que no quiere parar de marcar y ayudar al equipo. «Como ya dije, no soy conformista, no quiero parar, ahora disfruto de este día pero mañana ya pienso en el Valencia», afirmó.

«Estoy contento, orgulloso de mi trabajo, dándole la gloria a Dios que me da la oportunidad de jugar y disfrutar con lo que más me gusta, que es el fútbol. Ha sido una noche maravillosa del equipo y así pude marcar por primera vez tres goles en la liga española», indicó el jugador.

Tras el triunfo obtenido ante el Celta de Vigo, el Villarreal se afianza un poco más en la zona europea y aleja a un rival directo por estas plazas. «Europa pasa por nuestra casa, nos estamos haciendo fuertes y ahora viene el Valencia, que está haciendo una gran temporada, pero vamos por el buen camino y ojalá podamos sumar los tres puntos», concluyó el protagonista de la noche.