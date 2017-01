Calleja: "Lo ideal es estar sentado en el banquillo"

El nuevo entrenador del CD Castellón, Manu Calleja, no sabe todavía si dirigirá el partido de este próximo domingo en Novelda (17.00 horas) desde el banquillo o en la grada, en duelo correspondiente a la 24ª jornada de Liga en el grupo VI de Tercera División.

Con su habitual tono irascible, Calleja ha mostrado su punto de vista: "Por el momento, desde la grada. Me lo tomaré como cuando te expulsan, pero con la diferencia de que en la grada no puedes dirigir". "El club está haciendo un último esfuerzo, pero en esa situación tú manejas más inmformación que yo", ha añadido.

"Lo ideal es estar sentado en el banquillo, eso es evidente", ha remarcado Calleja.

Sobre si saludaría a su antecesor, Frank Castelló,si se cruza con él en Novelda, afirma que no tendrá problema. "Si hablaría con Frank Castelló, no tengo ningún tipo de problema. Si le veo, le saludaré, como a cualquier colega de profesión. No voy a entrar a debates de si eso si es bueno, malo o regular", ha reconocido..

El entrenador albinegro tiene "ganas de debutar y ver la respuesta competitiva del equipo, así como hacer las cosas bien en un partido difícil ante un rival compacto, sólido y que tiene claro a lo que juega", ha finalizado.