Calleja: «Nos ha pesado jugar contra el campeón»

El Villarreal no fue el Villarreal hasta que el Barcelona ya tenía una cómoda ventaja. El madrugador 2-0 hipotecó las opciones del Submarino de, al menos, sacar un punto del Camp Nou que le hubiese acercado a su objetivo de asegurar matemáticamente la Europa League, pero la consecuente reacción fue en balde frente a un rival insaciable.

«Me esperaba el Barça que nos hemos encontrado, motivado por acabar la liga sin perder y demostrando todo el potencial que tiene», dijo Calleja. «Nos ha costado mucho entrar en el partido, que se nos ha puesto en seguida cuesta arriba porque nos han marcado en sus primeras llegadas», añadió. «Nos hemos intentado reponer y, en la segunda parte, hemos hecho lo que debíamos hacer», incidió. «Ha sido un resultado abultado, pero debemos centrarnos en los dos partidos que nos quedan para estar en la Europa League el año que viene», afirmó. «El ánimo lo recuperamos en seguida, sabemos lo que tenemos por delante», remarcó el técnico.

Para Calleja, les faltó que no les «pesase tanto jugar contra el campeón». «Salimos pensando más en el Barça que en lo que debíamos hacer nosotros», reiteró el técnico groguet, que observó la mejoría de los suyos a partir del 2-0. «El equipo se ha sacudido entonces los complejos, jugando a lo que tocaba», reseñó.

Con el triunfo del Sevilla, «todo se ajusta y el partido de A Coruña es más importante, si cabe», admitió. «Dependemos de nosotros mismos: si ganamos, nos dejaría de forma matemática en puestos europeos, aunque luego deberíamos luchar por ser quintos o sextos», comentó el entrenador.

Calleja, cuestionado, por Gerard Moreno, contestó con cara de póquer: «¿Si me gustaría contar con él? Buena pregunta. Siempre me gusta contar con los mejores, pero pertenece al Espanyol y no quiero hablar de él, ya hablaremos de la planificación de la próxima temporada».

Como siempre, el análisis de Mario fue rico en matices. «No hemos salido con la personalidad suficiente. A partir del 2-0, cuando nos daba todo un poco igual, hemos arriesgado y ha sido cuando hemos empezado a jugar de verdad». «El Barça ha tenido un 100% de efectividad: son muy buenos, pero si encima no fallan ninguna…», reconoció.