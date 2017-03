Calleja: "Si queremos ser equipo de 'play-off' no podemos encajar goles"

Tras recuperar la senda del triunfo el pasado miércoles ante el Torre Levante en Castalia (1-0), el CD Castellón visita este domingo el estadio Martínez Valero de Elche (11.30 horas), para afrontar el partido de Liga del grupo VI de Tercera División correspondiente a la 33ª jornada, que les medirá al Elche Ilicitano, filial del conjunto de Segunda División A.

El entrenador del equipo albinegro, Manu Calleja, analiza la actual situación de un CD Castellón que es 6º en la clasificación, con 56 puntos, a solo dos de la zona de play-off de ascenso a Segunda División B.

Estas son las sensaciones del técnico del conjunto de la capital de la Plana:

RIVAL COMPLICADO. "El Elche Ilicitano nos planteará un partido muy complicado, porque es un equipo que ha encontrado un patrón de juego en este tramo final de campeonato y tiene un nivel muy alto, con jugadores jóvenes y de mucha calidad".

FÚTBOL DE VERDAD. "Se verá un buen partido de fútbol, porque se juega en un gran estadio y porque los dos contendientes tratamos siempre de jugar el balón. Ellos juegan mucho por bandas y tienen mucho talento en la mediapunta y en la delantera. He ido a verlos en directo y es un equipo muy diferente a los del resto de la categoría por su propuesta y su forma de proceder".

EN EL MARTÍNEZ VALERO. "En esta ocasión jugar en el Martínez Valero será un condicionante, porque es un campo muy grande y nosotros venimos de hacer un gran desgaste el pasado miércoles por la noche. Habrá que dosificar los esfuerzos".

SIN CONFIANZAS. "El Elche Ilicitano tiene muchos recursos: su propuesta inicial es tener el balón y ser dominadores, pero también aprovechan bien las segunda jugadas, el juego directo y el balón parado. Ellos utilizan bien sus armas, por eso tenemos que estar muy centrados, porque si te despistas nos pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, allí perdió el Novelda".

MORAL TRAS GANAR AL TORRE LEVANTE. "Necesitábamos la victoria. Trabajamos muy duro para lograr un triunfo importante ante un rival complicado. Lo determinante ahora es no perder el nivel competitivo que mostramos ante el Torre Levante. Eso sí, tenemos que jugar mejor y hacer mejor las cosas con el balón".

¿REPETIRÁ EL DIBUJO TÁCTICO? "Teníamos que fortalecer mucho el centro del campo, y situamos a Guinot por detrás de Ximo Forner y Essomba, un dibujo táctico que se podría repetir en Elche. Hay que ser consciente de la realidad, y la realidad es adaptarse a lo que nos encontramos".

HABRÁ NOVEDADES. "El partido en el Martínez Valero abre la oportunidad a futbolistas que ante el Torre Levante no jugaron, ya que en el campo del Elche hay más espacios y por fuera podemos hacer daño".

ADAPTARSE A LAS ADVERSIDADES. "Pese a las bajas y las sanciones el equipo va a responder seguro. Un ejemplo es Jordi Marenyà, que está jugando de lateral. Solo le pido al jugador que salte al terreno de juego que sea intento".

Y PORTERÍA A CERO. "En una categoría como esta, no encajar goles es clave. Si queremos ser equipo de play-off no podemos encajar goles como lo hacíamos. Es difícil, pero sabemos que si no encajamos vamos a conseguir resultados positivos seguro".