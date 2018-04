El campeón vigente se enfrenta al máximo aspirante en Xàtiva

El ring de La Murta es escenario este domingo, bien prontito (11.30 horas), del combate entre el vigente campeón del grupo VI de Tercera División y el aspirante. Un combate a priori desigual, porque el Olímpic no aspira a repetir título (está a 17 puntos, centrado en la terrible batalla por la cuarta plaza con cinco candidatos), pero también porque el Castellón, con cuatro y cinco puntos respecto a Orihuela y Atlético Levante, lo tiene todo de cara para relevar a los setabenses en la cima del grupo. Es más, una victoria, combinada con un tropiezo del Eldense en Novelda, le otorgará, a falta todavía de seis jornadas, el pasaporte matemático para la promoción de ascenso.

Escobar, en su comparecencia del viernes, estuvo juguetón y hasta enigmático. No dio pistas pero, leyendo entre líneas, parecía estar lanzando el habitual reto de acertarle la alineación. Esta vez, el intocable Cubillas podría ser suplente, a la espera de los tres encuentros consecutivos en Castalia, que el entrenador prioriza sin ningún disimulo.

Así, la defensa sería la misma que la del miércoles, con Dealbert en detrimento de Enrique, que tuvo que pedir el cambio y al que no hace falta forzar. Todo hace indicar que aunque La Murta no es como los campos que han visitado últimamente (Buñol, Ibi o Paiporta), el almazorense podría apostar por su habitual pareja en el eje, Castells y Forner (ha cumplido sanción). Javi Serra por la derecha es fijo y a partir de ahí, se admiten las apuestas, teniendo en cuenta que Iván Sales y Will fueron los descartes por decisión técnica, mientras Javi Rubio es baja por sanción.

EL DILEMA

Es altamente probable que Cubillas descanse. El 9, autor de 18 goles, está próximo a superar los 2.800 minutos (solo Zagalá ha jugado más que él), de ahí las precauciones. Si no rota en Xàtiva, lo hará en alguno de los tres próximos partidos. Ya estuvo en un tris de hacerlo contra el Silla, pero al final fue titular, siendo relevado a poco más de 10 minutos para el final. Si forma con Cristian Herrera en punta, la línea de tres podría estar formada por el citado Serra, Marenyà por el centro y Juanjo Gracia por la izquierda. Destacar también la presencia de Pedra en la lista, que tras lesionarse en el último partido del 2017 debuta en una convocatoria en el actual 2018.