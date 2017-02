Cano-Coloma deja caer su marcha y se publica la ampliación de capital del Castellón en el Borme

El mayor y, tal vez, único apoyo de David Cruz está en retirada. José Cano-Coloma afirmó ayer, en las puertas de la Ciudad de la Justicia (donde Jesús Jiménez acudió a declarar, como investigado, en el caso Castellnou2005, como se recoge en la información adjunta), que está cada vez más agotado, que siente la presión... Ni siquiera confirmó que vaya a terminar la temporada en calidad de abogado del CD Castellón y secretario del consejo de administración de la entidad. Su marcha sería una hecatombe para Cruz, ya completamente solo.

«Seguiré haciendo mi trabajo», expuso. A la pregunta de si acabará la campaña, soltó: «No tengo ni idea, no depende mí». También echó balones fuera sobre si él es el único que sostiene a Cruz: «No lo sé. Habría que preguntárselo a él». «Yo sigo aquí, haciendo mi trabajo, cada día más agotado porque hay mucha presión», agregó. Más de mes y medio después de la junta de accionistas que autorizó recapitalización de la entidad (aprobó una ampliación a la carta por 909.051 euros), hoy ha aparecido publicada en el Boletín del registro Mercantil (Borme).

«Una vez ya publicada, conforme se vaya desembolsando la ampliación de capital, se irán atendiendo a los compromisos correspondientes», señaló. «Se llegó un acuerdo con Hacienda. Hay que hacer frente a los pagos a final de este mes, pero la ampliación de capital se hace para atender estos pagos a Hacienda y Seguridad Social», contempló.

Sin embargo, Cano-Coloma, una vez más, admitió que no existe una alternativa si la ampliación de capital no se cubre totalmente o en un porcentaje muy elevado. «Tiene que cubrirse; si no toda, gran parte por parte de socios, terceros, quien esté interesado... Y si no entra dinero en el club, el plan B es volver a los juzgados...», dejó caer, en alusión clara a la disolución del club. «He hablado mucho con David para buscar a alguien que ponga el dinero para la ampliación, estamos negociando con gente para cubrir la ampliación», apostilló.

Respecto a las gestiones para traspasar el club, dijo, de forma lacónica, que «hay informaciones y gente interesada, pero no hay nada concreto». También fue muy poco preciso respecto al proceso abierto sobre la demanda de la compraventa de Osuna: «Está todo igual, paralizado».