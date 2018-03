Cantero: 'Queremos dar un susto al Mallorca'

Uno de los protagonistas en la buena marcha del filial amarillo, su portero Ander Cantero, no oculta que el domingo a las 12.00 horas en el Mini no se juega un partido más. Se enfrentan primero, Mallorca, contra segundo, Villarreal B, y los groguets quieren demostrarse que el liderato no es una quimera: «Tiene mucho mérito estar tan arriba a estas alturas, pero ahora queremos ganar para ponernos a cinco puntos y poder darles un susto. Pelearemos hasta el final».

El meta no oculta que «la prioridad es asegurar el play-off de ascenso», al tiempo que pondera la importancia de acabar en primera plaza: «Hace dos años ya nos quedamos a las puertas y fue un palo muy duro. En un play-off es más complicado, pero somos capaces de todo». Cantero afirma que el vestuario está «muy concienciado de cara al partido del domingo. El Mallorca tiene una plantilla propia de 2ª A, pero nos tenemos que seguir haciendo fuertes desde la defensa para hacerles daño».

El navarro pide el apoyo de la afición en un encuentro de esta relevancia: «Nos hace ilusión que venga mucha gente, los aficionados disfrutarán y nosotros nos sentiremos arropados». Y es que hay en juego nada más y nada menos que un ascenso: «Subir sería una recompensa para todos».