El carrer Gràcia de Castelló acull els JECV

El centre de Castelló es convertirà en l’epicentre del raspall en la província de Castelló. Demà dissabte, 16 de desembre, més de 80 xiquets i xiquetes de les escoles esportives municipals de pilota valenciana de les localitats castellonenques es reuniran per celebrar la XXXVI Edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalitat de Raspall al carrer Gràcia i adjacents del centre la capital de la Plana.

Com ja va sent habitual en els JECV, el Club Pilotari Castelló organitza aquest acte per tal de fer visible el món de la Pilota Valenciana al públic de la ciutat.

set localitats representades / Més de 26 equips de les escoles municipals de pilota dels clubs de les localitats d’Almassora, Borriol, Vila-real, Onda, Xilxes, Borriana i Castelló gaudiran d’una jornada matinal en la qual faran rodar la pilota de badana.

Paral·lelament a aquesta competició es faran partides amistoses per arrimar la pilota als més joves de les nostres terres.

de celebració / Aquest acte se suma a la celebració del 30 aniversari del Club Pilotari Castelló que, amb la col·laboració del Patronat d’Esports i el recolzament de la Federació de Pilota de la Comunitat Valenciana, vol destacar l’ambient cordial que es caracteritza aquesta trobada i que es propi d’aquest esport.

Al llarg de tot el matí, el carrer Gràcia i adjacents donaran colorit a la capital de la Plana gràcies a la modalitat de raspall de pilota valenciana als JECV.