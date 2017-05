Castalia, el punto de partida

El Castellón vuelve a la casilla de salida. Todo lo que ha hecho hasta ahora, desde que empezó a competir a finales de agosto, sirve de muy poco. Cumplido el primer objetivo, la clasificación para los play-off como cuarto clasificado, el ascenso pasa por ir superando eliminatorias. Hasta tres. El camino más difícil en el momento más difícil, con el club al borde de la liquidación, asediado por múltiples problemas económicos y en manos de un personaje que nadie quiere, lo que ha derivado en un ambiente no excesivamente propicio para tratar de dar el primer paso, que pasa por obtener un resultado esperanzador, esta tarde en Castalia (18.00 horas), contra el Poblense, el segundo del grupo balear.

Toda esa corriente que circula por los cielos de la provincia, deberá quedar fuera de los dominios de Castalia al menos durante 90 minutos. El ascenso, deportiva y económicamente, es vital. Así lo entiende el vestuario, que trata de centrarse en lo suyo, aparcando rencillas y polémica, a la espera de un nutrido y significativo apoyo de los miles de aficionados que no les dejarán solos y que tratarán de ser partícipes de esta nueva tentativa, tercera consecutiva y cuarta en las seis campañas en la categoría.

Obligados a iniciar las tres hipotéticas rondas con destino a Segunda B, Castalia será el punto de partida de cada eliminatoria, con una importancia corregida y multiplicada. Sobre todo teniendo en cuenta los resultados: a pesar de las deficiencias del terreno de juego, los albinegros han ganado 12 de sus últimos 14 comparecencias en casa. Lo otro es una derrota (1-2, frente al Torrevieja) y un 0-0 (contra el Crevillente) que puede que más que uno firmaría ya, para resolver, dentro de siete días en Sa Pobla (domingo que viene, a las 11.30 horas), amparado por la validez allí de cualquier empate con goles y, como no, una victoria.

Para como ha ido el sufrido tránsito de la competición, no llega mal del todo el Castellón. Abraham y el recién incorporado Pruden son las únicas ausencias (el torrentí todavía podría apuntarse a la vuelta). El once será el mismo que viene de ganar al campeón Olímpic para certificar los play-off, aunque con tres dudas, en palabras de Calleja. A priori son la elección de Clyde o Marenyà en la medular y la titularidad o no de Javi Zarzo, lo que condicionaría la posición de Lolo Ivars y la inclusión de Yagüe.

Sobre el papel, la eliminatoria supone un choque de estilos. La mayor experiencia (no mucha) del Castellón frente a una especie de segundo filial del Mallorca con una edad media inferior a los 22 años. El espíritu aguerrido orellut contra el fútbol alegre azulgrana. La «portería a cero» de Calleja versus el canto al gol de los de Troya. La estrategia resolutiva albinegra ante las lagunas a balón parado de los baleares.

ENTRADAS Y RETRANSMISIÓN // Puede que no sean los 8.500 del día de la Peña Deportiva, pero habrá miles de aficionados en Castalia, que han desafiado la política de precios de Cruz: son elevados, han de pagar hasta los jugadores del fútbol base, maltratan a algunos de los colectivos más animosos...

No obstante, para los que no puedan o no quieran acercarse hasta el coliseo, podrán presenciarlo a través de la señal de IB3, la televisión balear, que también permite seguirlo en internet (http://ib3tv.com/).