Castelló conciencia a su plantilla para jugar ante 9.000 aficionados

El CD Castellón debuta este domingo (19.00 horas) en Castalia frente al Buñol, seguramente ante la mayoría de los 9.300 abonados. Por eso, el entrenador, Frank Castelló, ha aleccionado a los suyos.

"Estamos intentando tocar todos los palos que podemos controlar. Uno de ellos es avisar al jugador para que cuando alce la cabeza, sepan que pueden haber 9.000 aficionados. Que cuando salgamos por la escalera al campo, nos recibirán de una manera espectacular, por lo que no le deben temblar las piernas. Hay que buscar la parte positiva, que no sirva, que no nos genere más nerviosismo", ha explicado en la rueda de prensa posterior al penúltimo entrenamiento de la semana.

Además, el técnico boicarentí está pendiente de recuperar a Arturo Navarro (arrastra un golpe del partido frente al Elche B), así como de los enfermos Jordi Marenyà y Kike Ferreres, autor del gol del triunfo en la primera jornada. Por otro lado, el Castellón también está a la espera de recibir el tránsfer internacional de William Domingues, con el fin de que ya pueda ser convocado.