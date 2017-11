Castelló: "El club se ha precipitado al destituirme"

Frank Castelló se ha despedido este martes de su segunda etapa al frente del CD Castellón. El técnico de Bocairent, destituido el pasado lunes, ha comparecido en la sala de prensa de Castalia con el director general del club, Jordi Bruixola. El ya exmíster orellut no se ha mordido la lengua, y ha hablado de precipitación en cuanto a la decisión tomada por la entidad de relevarlo de su cargo.

"No soy yo quien debe valorar la justicia o injusticia de la decisión, sólo pienso que se han precipitado un poco. Todo es reversible. Nunca hemos podido disponer de toda la plantilla al completo para hacer el mejor once posible", ha reconocido.

El ya exentrenador albinegro ha recalcado el problema de las bajas y de no disponer de su plantilla al completo: "No hemos podido disponer nunca, en cuatro meses, de la plantilla al completo. No hemos tenido la fortuna en el tema de lesiones, por distintos motivos, y nos ha impedido competir en igualdad de condiciones con el resto".

Y no ha ocultado estar "fastidiado por no acabar el proyecto porque me veía capacitado y veo al equipo capaz de subir".

LA PRESIÓN EXTERNA // Según el punto de vista del bocairentí, uno de los motivos de su despido es por la presión del entorno albinegro. "El año pasado éramos 800 personas en el campo y si el 10 por ciento no estaba de acuerdo eran 80. Ahora son 1.200. A mí y a los jugadores no nos ha podido nunca la presión. Si con mi salida el aficionado baja el nivel de exigencia, para mi desmesurado, y está más tranquilo y se le da a quien venga cuatro o cinco jornadas de tranquilidad, este equipo va hacia arriba seguro",

Un Frank Castelló que ha incidido en que "muy probablemente en un equipo con menos presión externa no hubiese tomado esa decisión y hubiera esperado más antes de destituirme".

BROIXOLA Y LA DECISIÓN TOMADA // Por su parte, Bruixola ha confesado que fue él mismo quien le comunicó la decisión, y ha destacado que "este es un proyecto muy exigente y tomamos la decisión que Frank no continuaba siendo el entrenador, una decisión que ha costado mucho tomar".

"Tenemos palabras de agradecimiento a Frank por todo lo que ha hecho, se ha portado como un señor y esta vez tiene una salida como toca una persona que quiere mucho a este club", ha terminado.