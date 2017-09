Castelló: "No tenemos pensado incorporar a nadie más"

Frank Castelló ha ofrecido una rueda de prensa, previa al partido de la tercera jornada en el grupo VI de Tercera División, en la que el Castellón visita, el domingo al mediodía, al Paterna.

La plantilla

"Las as 16 fichas no sub-23 están completas, así que solo podemos firmar a sub-23 y, además, solo nos queda una. Los dos que han venido, Júnior y Colomer, tienen ficha del filial. Estamos a la espera de Abraham, al que le quedan dos meses para volver jugar, pero no tenemos pensado incorporar a nadie. Júnior y Colomer pueden entrar en el primer".

Los 'tocados'

"William ya tiene el transfer. Ferreres tenía paperas y ha estado 8 o 10 días sin venir para no contagiar, pero ya ha entrenado normal. Marenyà y Arturo arrastran los golpes de estos partidos. Juanjo tiene un problema en el cuádriceps. ¿Si habrá cambios tácticos? Cuando veamos mañana [est5e sábado] la gente que tenemos, lo pensaremos".

La competitividad

"En dos jornadas, solo ha habido un equipo capaz de ganar los dos partidos, que hemos sido nosotros. El nivel del grupo es muchísimo más alto que otras temporadas".