El Castellón apuesta por el talento con David Cubillas y Javi Rubio

Sigue apostando por la calidad. El Castellón sorprendió ayer con dos fichajes de muchísimo nivel para Tercera División, al tratarse de dos futbolistas de superior categoría. El club albinegro se ha reforzado tanto con el delantero centro David Cubillas (ex del Melilla) como con el mediocentro Javi Rubio (ex del At. Saguntino), cuya vinculación con el equipo albinegro será para la próxima temporada 2017/18.

Como indicó Mediterráneo en su edición de ayer, el fichaje de David Cubillas Peña (Castellón, 16 de junio de 1990) era inminente. Se trata de un delantero contrastado y con una extensa experiencia en categorías de fútbol profesional como Segunda División A y Segunda División B.

Formado en las categorías inferiores del Villarreal CF, Cubillas es un ariete de 1,90 metros de altura que logró debutar en Segunda División con el filial amarillo. Posteriormente jugó en las filas del Benidorm CF (2ª B) y del RCD Espanyol, desarrollando la mayor parte de sus minutos en el filial perico (2ª B) y siendo convocado para un partido del primer equipo espanyolista (sin jugar).

consolidado en Segunda B / La temporada siguiente, la 2013/14, Cubillas se enroló en las filas del Huracán y al año siguiente regresó al filial del Villarreal. Ahora, el ariete castellonense llega al Castellón después de haber disputado las dos últimas temporadas en la UD Melilla, del grupo IV de Segunda División B.

Sin duda, Cubillas es el ‘9’ ideal para apostar por el ascenso y, a su vez, satisface las pretensiones de Frank Castelló en ataque.

RUBIO, CALIDAD de primera / A su vez, el CD Castellón sorprendió con el fichaje de José Javier Rubio Gómez (València, 11 de noviembre de 1984), conocido como Javi Rubio, un mediocentro de corte ofensivo con una extensa trayectoria en equipos de Segunda División B y que, además, atesora gol, ya que acumula en su carrera la cifra de 37 tantos.

Formado en las categorías inferiores del Valencia y del Villarreal, llegó a disputar un partido en Primera División con el Submarino amarillo en la temporada 2005/06: fue en Liga, el 22 de abril del 2006 ante la Real Sociedad (jornada 34ª) en el por aquel entonces El Madrigal, siendo titular. Y jugó un choque de Copa del Rey ante el Valencia en Mestalla, disputando los 90 minutos.

Tras ello, su trayectoria deportiva ha estado vinculada a clubs de Segunda División B, como el Racing Club Portuense, Ontinyent (tres temporadas), Real Murcia B, Deportivo Alavés, Huracán Valencia, Alcoyano (tres temporadas) y Atlético Saguntino.

Sin lugar a dudas, se trata de dos refuerzos que aumentan el nivel del colectivo. Frank Castelló va confeccionando poco a poco un equipo de plenas garantías para pelear por clasificarse para el play-off como campeón.