El Castellón, «con el cuchillo entre los dientes» ante el Recambios

No quiere que vuelva a repetirse la puesta en escena del pasado domingo en El Palmar ante el Borriol, donde su oponente «puso más ganas e intensidad» sobre el rectángulo de juego. Sergi Escobar, entrenador del Castellón, quiere que «no vuelva a suceder que el rival te pase por encima, como hizo el Borriol». Más claro, agua: «Hay que salir siempre con el cuchillo entre los dientes o te pintan la cara».

Así de tajante se mostró ayer el técnico almazorense en la víspera del partido de Liga correspondiente a la 18ª jornada en el grupo VI de Tercera División, en la que los albinegros acuden al campo de El Perdiguer, en Aldaia —recinto del Juventud Barrio del Cristo—, para medirse hoy al Recambios Colón (20.00 horas).

«No hay excusas sobre lo que pasó en Borriol, ni el horario ni nada. Si el rival pone más intensidad que tú, en esta categoría es difícil rendir», argumentó el míster, añadiendo: «Queríamos poner en práctica lo planteado en Novelda, pero no nos salió como queríamos». «Ahora, ante el Recambios quiero ver la versión de Novelda y no la de Borriol», confesó el entrenador albinegro.

A HACER BUENO EL EMPATE / El míster orellut tiene muy claro que una victoria esta tarde en tierras valencianas supondría «un inicio de etapa en el banquillo casi inmejorable». «Llevamos solo tres semanas con el proceso de adaptación y se ha dado la circunstancia de que los tres primeros partidos son fuera de casa. Si sacamos 7 puntos de 9 posibles será un estreno notable», destacó.

Un Sergi Escobar que tiene «máximo respeto por el Recambios Colón, un equipo que tiene buenos futbolistas de ataque, pero que sufre en las transiciones y en defensa», por lo que plantearán «un partido ofensivo para buscar el gol desde el pitido inicial», reconoció abiertamente.

no solo juego directo / Con vistas al choque de esta tarde, Escobar no contará con Juanjo Gracia, por lesión; Enrique, con solo un entrenamiento, y Cubillas, por sanción, como ausencias obligadas, mientras que Javi Zarzo, Abaraham y William se caen de la lista por decisión técnica.

Por contra, recupera a Ximo Forner tras su lesión y Javi Serra regresa a la citación, al igual que Amine, mediocentro box to box del Amateur, en el que Sergi Escobar confía plenamente.

Así, el once que podría jugar en Aldaia, con el propósito «de no solo intentar ataque, buscando rechace y canalizar más el juego a través de la posición», no diferirá del formado por Zagalá en portería; Luismi, Arturo, Dealbert y Kike Ferreres en defensa; Ximo Forner y Marenyà en la sala de máquinas, con Javi Rubio por delante; Sales y Serra en bandas y la única duda entre Fonte o Nico como referencia ofensiva.